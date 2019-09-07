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Это’О завершил карьеру в 38 лет
Легенда дагестанского футбола уходит.
Бывший нападюащий «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Анжи» камерунец Самюэль Это’О объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.
«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое», – написал Это’О в инстаграме. Последним клубом в карьере Самюэля был «Катар».
- На счету страйкера 18 трофеев, включая 3 чемпионата Испании, 3 Лиги чемпионов и 2 Кубка африканский наций.
- Это’О четырежды признавался лучшим футболистом Африки. Он рекордсмен сборной Камеруна по количеству голов за национальную команду.
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