Бывший нападюащий «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Анжи» камерунец Самюэль Это’О объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.

«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое», – написал Это’О в инстаграме. Последним клубом в карьере Самюэля был «Катар».

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На счету страйкера 18 трофеев, включая 3 чемпионата Испании, 3 Лиги чемпионов и 2 Кубка африканский наций.

Это’О четырежды признавался лучшим футболистом Африки. Он рекордсмен сборной Камеруна по количеству голов за национальную команду.

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