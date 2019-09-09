⚽️✌🏻Россия – Казахстан. Хозяева победят всухую за 1,68? Winline дает 1000 рублей на первую ставку

Сборная России не знает проблем в квалификации Евро-2020 (если в соперниках не бельгийцы), а потому фаворит домашнего матча с Казахстаном сомнения не вызывает (1,15 – коэффициент хозяев, 19,00 – коэффициент гостей).

При таком уверенном преимуществе россиян в предматчевом раскладе куда интереснее поставить на то, что команда Станислава Черчесова вообще победит всухую (1,68).

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