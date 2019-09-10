Футболист сборной Бонэйра забил в ворота команды Багамских островов мяч потрясающей красоты, достойный Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Команда Бонэйра проигрывала со счетом 0:2 в рамках отборочного матча Лиги Наций КОНКАКАФ, но в компенсированноев время получила право пробить штрафной удар метрах в десяти от штрафной площадки. Юрий Сейнпаал разбежался и сильным ударом по дуге перевел мяч в сетку.

Багамы выиграли со счетом 2:1.

После двух туров Бонэйр и Багамы делят первую строчку в своей группе с тремя очками.

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