У этой канадской футболистки есть медаль Олимпиады, сеть фитнес-клубов и крутейший инстаграм

Канадская футболистка Лорен Сессельман – очень разносторонняя девушка. Она учится в университете Пердью, успешно владеет сетью фитнес-клубов и пробует себя в роли модели.

В футболе ее успехи тоже хороши: Лорен – бронзовый призер Олимпиады, лучший игрок сборной Канады 2003 и 2005 года. На ЧМ-2019, который выиграли американки, она уже не выступала, но это не мешает всем нам насладиться ее инстаграмом.

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