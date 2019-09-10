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Азмун превратил защитников в общественных наблюдателей и вскрыл ворота Гонконга

Азмун превратил защитников в общественных наблюдателей и вскрыл ворота Гонконга
Eurosport

1 час назад

Форвард в порядке.

Сборная Ирана обыграла Гонконг в рамках квалификации ЧМ-2022. Иранцы выиграли матч со счетом 2:0.

Первый мяч во встрече провел нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун, который подстерег удачный отскок в штрафной. Футболист отличился на 23-й минуте.

Во втором тайме иранцы удвоили счет благодаря голу Карима Ансарифарда.

  • Азмун провел на поле все 90 минут.
  • После первых двух туров отбора на счету Ирана 4 очка.
  • В одной группе с иранцами выступают Бахрейн, Камбоджа, Ирак и Гонконг.
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