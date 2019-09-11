Роналду или Азар? Угадай, кто круче и быстрее в FIFA 20

Квизы

27 сентября EA Sports сделает официальный релиз FIFA 20. В этот симулятор ты играл и пять, и 10 и даже 15 лет назад. Новая версия принесет новый режим, небольшие изменения при исполнении штрафных и пенальти, и кое-что еще.

Режим уличного футбола и смерть Алекса Хантера. Что будет в FIFA 20

Уверен, что готов к выходу новой части симулятора – докажи, что справишься с рейтингами хотя бы суперзвезд в квизе от Eurosport.ru.

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