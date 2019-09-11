Eurosport
Роналду или Азар? Угадай, кто круче и быстрее в FIFA 20
Другие звезды и другие скиллы прилагаются.
27 сентября EA Sports сделает официальный релиз FIFA 20. В этот симулятор ты играл и пять, и 10 и даже 15 лет назад. Новая версия принесет новый режим, небольшие изменения при исполнении штрафных и пенальти, и кое-что еще.
Режим уличного футбола и смерть Алекса Хантера. Что будет в FIFA 20
Уверен, что готов к выходу новой части симулятора – докажи, что справишься с рейтингами хотя бы суперзвезд в квизе от Eurosport.ru.
Другие материалы Eurosport.ru про футбольные видеоигры:
EA Sports представила геймплейный трейлер FIFA 20: стандарты, выходы один на один и физику мяча
Эксклюзивный «Ювентус», РПЛ и система передач от Иньесты. Вышел PES 20
Ван Дейк и Азар попали на обложки FIFA 20