В 2005 году Юрий Жирков стал суперзвездой. Тамбовский парень прикончил «Спортинг» в финале Кубка УЕФА, похоронил «Химки» в финале Кубка России, а поздней осенью выиграл Премьер-лигу. Реактивный и техничный Юра божил в ЦСКА, но со сборной его ждало сразу два разочарования. Во-первых, он хоть и дебютировал в главной команде страны, но не участвовал в решающих матчах отбора: Россия пролетела мимо ЧМ в Германии без него. Во-вторых, он поучаствовал в самом эпичном и незабываемом унижении российской молодежки.

Дело было так. Поздней осенью 2005-го парни из сборной Андрея Чернышова боролись за попадание на Евро. В стыках попались датчане, домашняя игра завершилась обескураживающими 0:1, но босс РФС Виталий Мутко уточнил у коуча: «Надеюсь, за результат можно не переживать?» Чернышов понял, что начальника подводить нельзя. Тогда тренер, которого до сих пор обвиняют в опытах с бромантаном, открыл телефонную книжку и обзвонил всех топовых юниоров из Премьер-лиги. Акинфеев, Самедов, Билялетдинов и Жирков любезно согласились поехать в Брондбю, распотрошить датчан и отобраться на чемпионат Европы.

Юрий Жирков в матче против Дании в 2005 годуGetty Images

Казалось, победа гарантирована – тем более, Жирков вонзил уже на второй минуте. Но есть целых три версии того, что случилось дальше. Например, со стороны показалось, что молодежка слишком рано поверила в разгром и просто перестала играть. Второй вариант – тактическая бездарность: Чернышов расставил звезд на магнитной доске, а они вообще не понимали, что делать, и носились за мячом толпой. Третью версию чаще всего озвучивают участники того матча. Они твердят, что судья Алан Келли игнорировал все датские провокации, но замучал Россию выдуманными свистками.

На самом деле, правы все. Быстрая банка от Жиркова радикально замедлила темп («Захотим – забьем еще»), тотальная несыгранность выбесила даже доброго комментатора Илью Казакова, а рефери подозрительно часто ошибался в пользу Дании. Логично, что всего через 15 минут после гола Жиркова хозяева уже вели 2:1 – не спас даже Акинфеев, который больше орал, чем руководил обороной. В итоге Игоря просто расстреливали.

Во втором тайме Россия слегка ожила, но ненадолго. На 61-й минуте Акинфеева спровоцировали: он уже после завершения эпизода отмахнулся ногой (ну еще бы, 19 лет), а судья не только влепил желтую, но и поставил пенальти. Сейчас такая точка вызвала бы жесточайший скандал, а в 2005-м сборную никто не защитил: в Данию не полетели представители РФС – видимо, не верили, что молодежка отыграется.

Игорь Денисов отбирает мяч у датчанинаGetty Images

После 1:3 сборная откровенно заистерила. Беспомощность перемножилась со злостью на арбитра, и парней понесло. Как только Келли отменил гол Бухарова из-за офсайда (Чернышов и сейчас говорит, что мяч чистый), импульсивный Жирков снял майку и понес ее лайнсмену, чтобы тот сам вышел на поле. Главный судья не оценил перфоманс: у Юры уже была желтая, и она мутировала в красную – все верно, футболку сдирать нельзя. Но 21-летний Володя Быстров забыл о правилах, набычил на судью и потопал вместе с Жирковым.

Затем наступило время Черногаева. Тогда он считался перспективным и брутальным защитником, поэтому врубил тафгая и в стиле FIFA 2002 организовал трехметровый подкат с двух ног. Сразу красная. Еще две минуты, Самедов взорвался на скамейке – до свидания. Добавленное время, Бухаров подсек соперника в центре поля – вот и пятое удаление.

Ребята были искренне убеждены, что виноват судья. Например, Быстров перепутал геолокацию Ирландии и назвал арбитра скандинавом – сразу два балла по географии и пожизненное место в бессмертных мемах русского футбола. У тренера Чернышова появилась еще более безумная теория: ирландец (потому что британец) мстил России за Уэльс, поэтому и дул в свисток с утроенной энергией.

Относиться к этому тезису всерьез нельзя – это очень спорная конспирология. Например, тот же Чернышов по-прежнему верит, что РФС должен был подавать протест и выбивать переигровку. Мотивация: Келли решил, что после пяти удалений нужно заканчивать, хотя одну красную отхватил запасной Самедов, и в теории Россия могла продолжить. Но зачем? Оставалось 30 секунд (а не две минуты, как уверял тренер), а за это время вогнать три мяча объективно нереально. Особенно если осталось шесть полевых.

Александр Шешуков против Йонса КампераGetty Images

17 и 18 ноября 2005 года российскую молодежку казнили даже в самых консервативных российских медиа. При этом важно, что среди горячих реплик была и одна максимально здравая – от газеты «Версия». «Причиной позора нашей молодежки стал протекционизм. Ведь получай, к примеру, Быстров в «Спартаке» столько же, сколько его ничуть не менее одаренный датский оппонент Кампер в «Брондбю», гонора у россиянина было бы гораздо меньше. И на качестве игры это могло бы сказаться только в лучшую сторону», – писал журналист Олег Тихонов. Лимиту к тому моменту еще не исполнилось и года. В 2020-м ему будет 15, но слова о гоноре по-прежнему актуальны.

Остальные издания назвали матч «красным позором», обвиняли Жиркова в непрофессионализме из-за снятой майки, а всем остальным прогнозировали крах карьеры. В реальности вышло совсем иначе. Из участников того матча совсем не задалось только у Ленара Гильмуллина (разбился на мотоцикле в 2007-м) и Сергея Черногаева (завязал в 28, сейчас иногда тренирует на КФК). Остальные неплохо поиграли на уровне Премьер-лиги. Коуча Чернышова, разумеется, сразу же освободили от обязанностей, но он был к этому готов и сам собирался в отставку – к тому времени Андрей уже привык к регулярным увольнениям.

В общем, вечеринка в Дании удалась – мужчины эффектно завершили тяжелый год, а затем провели еще один тур в Премьер-лиге и разъехались по отпускам с очень красочными впечатлениями от сезона.

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