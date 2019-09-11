УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира, старт которого может состояться в сезоне-2021/22.

Ссылаясь на , 90min сообщает, что соревнование будет называться Лига конференций и станет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В групповом этапе сыграют 32 команды, разбитые на 8 групп. Первое место обеспечит выход в 1/8 финала Лиги конференций, а клубы, финишировавшие вторыми, будут бороться с третьими командами из групп Лиги Европы.

Победа в Лиге конференций даст клубу право сыграть в Лиге Европы на следующий год.

Действующий победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль», Лигу Европы выиграл «Челси».

Оба финала в сезоне-2018/19 были английскими.

AP: финал ЛЧ-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге

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