Ставка: победа гостей с форой +1 за 1,88, тотал больше 2,5 за 1,75.

Самый профитный матч выходных. Сначала разбираемся с тоталом: «Спартаку» нужно устраивать феерию после беспомощной игры с «Зенитом», а «Урал» в принципе самая зрелищная команда РПЛ. Правда, в личных встречах трех голов уже не было три матча подряд, но эта серия вообще ни о чем не говорит: раньше клуб из Екатеринбурга не забивал на оборону и скромничал в атаке. Зато сейчас есть все шансы на ТБ – можно грузить.

Спартак – УралGetty Images

Фора в «единичку» тоже оправдана: в этом чемпионате у «Спартака» всего одна победа в два мяча, да и та над разобранным «Ахматом» (любимый соперник Кононова). Учитывая, что минимальный вин хозяев обеспечит возврат, нужно вгрызаться в жирный коэффициент с остервенением Марка ван Боммела или Дженнаро Гаттузо.

Жми здесь, если уже готов поднимать кэш сразу двумя топ-ставками.

Ставка: победа гостей с форой -1 за 2,12

Пользоваться кризисом гениального Григоряна кощунственно, но здесь не до романтики – надо цинично зарабатывать, а не грустить из-за того, что клиенты Дмитрия Селюка прилегли на последней строчке в таблице. Самый честный вывод по старту «Тамбова» таков: им повезло грохнуть «Спартак», но в остальных встречах парни показали футбол уровня ФНЛ. Вероятно, они уже смирились, что в мае проследуют в лучшую лигу мира, поэтому сопротивляются крайне вяло.

Болельщик «Тамбова»Getty Images

Для рационального и обученного ЦСКА это максимально проходной соперник, но ставить на обычные три очка скучно – дают всего 1,64, да и то благодаря гостевому фактору. Логичнее капнуть на «минус один» и получить либо возврат, либо приятный профит.

Переходи по ссылке, если тоже не веришь в Григоряна и его андердогов.

Ставка: «мыши» забьют, но не выиграют за 1,85.

У «блауграны» по загадочным причинам отдыхает Месси, а «Валенсия» устроила шоу с рокировками коучей: уважаемого Марселино сняли, а назначили Альберта Селадеса – человека, который прежде тренировал детишек и трудился на подхвате в «Реале». Суперстранный мув, но богатым боссам клуба виднее.

Что дают такие вводные? Все очевидно: обе команды в зоне турбулентности. Учитывая, что речь об Испании, стоит ждать детских ляпов, безумной аритмии, кучи голевых моментов и убийственного сюжета. «Барса» сильнее, «Валенсия» отчаяннее – обе забьют, но гости точно не выиграют из-за нехватки скилла. Коф довольно соблазнительный – можно поэкспериментировать.

Кликай тут, если понимаешь, что «блауграна» опять закончит без сухаря.

Ставка: гости выиграют с форой 0 за 2,07.

«Олимпик» убого начал сезон (0:2 от «Реймса»), но быстро исправился: сначала ничья, затем две победы, в итоге заслуженное место в середине таблицы. У «Монако» так не получилось: монегасков отпинали «ПСЖ» и «Метц», а потом команда из княжества потеряла четыре очка против лузеров и припарковалась предпоследней в таблице.

Теперь Жардим примет Виллаш-Боаша в португальском дерби. За Леонардо откровенно тревожно: для него этот матч принципиален, а вот парни совсем забыли о гордости, спортивной ярости и других метафизических факторах, которые позволяют побеждать вопреки всему.

Леонарду Жардим, Александр Головин, «Монако»Getty Images

В общем, нужно брать либо «Марсель» с нулем (он сильнее и сыграннее), либо модную ставку «Монако» забьет, но не выиграет» за 2,44 – есть надежда, что монегаски поймают АВБ на провале в высокой линии обороны.

Полная линия – тут, нажимай и анализируй.

А еще:

Можно ради фана поставить на то, что в английском туре не случится ни одной нулевой ничьи. Коэффициент – 1,7, а испортить малину могут лишь «Брайтон» с «Бёрнли» и «Борнмут» с «Эвертоном». В остальных парах голы будут 100%, а здесь не исключена тоска.

Если надумаешь, прогрузить разрешают до 14:29 14 сентября – потом начнется первая игра тура.

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