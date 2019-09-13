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«Барселона» победит даже без Месси, «Спартак» споткнется об «Урал». Главные ставки уикенда

«Барселона» победит даже без Месси, «Спартак» споткнется об «Урал». Главные ставки уикенда
Павел Городницкий

51 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Как всегда есть прогноз на «Монако».

Россия. «Спартак» – «Урал» (14 сентября, 16:30)

Ставка: победа гостей с форой +1 за 1,88, тотал больше 2,5 за 1,75.

Самый профитный матч выходных. Сначала разбираемся с тоталом: «Спартаку» нужно устраивать феерию после беспомощной игры с «Зенитом», а «Урал» в принципе самая зрелищная команда РПЛ. Правда, в личных встречах трех голов уже не было три матча подряд, но эта серия вообще ни о чем не говорит: раньше клуб из Екатеринбурга не забивал на оборону и скромничал в атаке. Зато сейчас есть все шансы на ТБ – можно грузить.

Спартак – Урал

Спартак – УралGetty Images

Фора в «единичку» тоже оправдана: в этом чемпионате у «Спартака» всего одна победа в два мяча, да и та над разобранным «Ахматом» (любимый соперник Кононова). Учитывая, что минимальный вин хозяев обеспечит возврат, нужно вгрызаться в жирный коэффициент с остервенением Марка ван Боммела или Дженнаро Гаттузо.

Жми здесь, если уже готов поднимать кэш сразу двумя топ-ставками.

Россия. «Тамбов» – ЦСКА (15 сентября, 16:30)

Ставка: победа гостей с форой -1 за 2,12

Пользоваться кризисом гениального Григоряна кощунственно, но здесь не до романтики – надо цинично зарабатывать, а не грустить из-за того, что клиенты Дмитрия Селюка прилегли на последней строчке в таблице. Самый честный вывод по старту «Тамбова» таков: им повезло грохнуть «Спартак», но в остальных встречах парни показали футбол уровня ФНЛ. Вероятно, они уже смирились, что в мае проследуют в лучшую лигу мира, поэтому сопротивляются крайне вяло.

Болельщик «Тамбова»

Болельщик «Тамбова»Getty Images

Для рационального и обученного ЦСКА это максимально проходной соперник, но ставить на обычные три очка скучно – дают всего 1,64, да и то благодаря гостевому фактору. Логичнее капнуть на «минус один» и получить либо возврат, либо приятный профит.

Переходи по ссылке, если тоже не веришь в Григоряна и его андердогов.

Испания. «Барселона» – «Валенсия» (14 сентября, 22:00)

Ставка: «мыши» забьют, но не выиграют за 1,85.

У «блауграны» по загадочным причинам отдыхает Месси, а «Валенсия» устроила шоу с рокировками коучей: уважаемого Марселино сняли, а назначили Альберта Селадеса – человека, который прежде тренировал детишек и трудился на подхвате в «Реале». Суперстранный мув, но богатым боссам клуба виднее.

Что дают такие вводные? Все очевидно: обе команды в зоне турбулентности. Учитывая, что речь об Испании, стоит ждать детских ляпов, безумной аритмии, кучи голевых моментов и убийственного сюжета. «Барса» сильнее, «Валенсия» отчаяннее – обе забьют, но гости точно не выиграют из-за нехватки скилла. Коф довольно соблазнительный – можно поэкспериментировать.

Кликай тут, если понимаешь, что «блауграна» опять закончит без сухаря.

Франция. «Монако» – «Марсель» (15 сентября, 22:00)

Ставка: гости выиграют с форой 0 за 2,07.

«Олимпик» убого начал сезон (0:2 от «Реймса»), но быстро исправился: сначала ничья, затем две победы, в итоге заслуженное место в середине таблицы. У «Монако» так не получилось: монегасков отпинали «ПСЖ» и «Метц», а потом команда из княжества потеряла четыре очка против лузеров и припарковалась предпоследней в таблице.

Теперь Жардим примет Виллаш-Боаша в португальском дерби. За Леонардо откровенно тревожно: для него этот матч принципиален, а вот парни совсем забыли о гордости, спортивной ярости и других метафизических факторах, которые позволяют побеждать вопреки всему.

Леонарду Жардим, Александр Головин, «Монако»

Леонарду Жардим, Александр Головин, «Монако»Getty Images

В общем, нужно брать либо «Марсель» с нулем (он сильнее и сыграннее), либо модную ставку «Монако» забьет, но не выиграет» за 2,44 – есть надежда, что монегаски поймают АВБ на провале в высокой линии обороны.

Полная линия – тут, нажимай и анализируй.

А еще:

Можно ради фана поставить на то, что в английском туре не случится ни одной нулевой ничьи. Коэффициент – 1,7, а испортить малину могут лишь «Брайтон» с «Бёрнли» и «Борнмут» с «Эвертоном». В остальных парах голы будут 100%, а здесь не исключена тоска.

Если надумаешь, прогрузить разрешают до 14:29 14 сентября – потом начнется первая игра тура.

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