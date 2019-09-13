Южнокорейский волшебник приклеил мяч к стопе и показал лучший финт года
«Что это за магия?» – спросите вы. А мы сами до сих пор под столом.
Есть футболисты, про которых говорят: он играет так, как будто мяч – приклеенный.
Инстаграм-аккаунт «433» разыскал парня из Южной Кореи, который вычеркнул из этой фразы слово «как» и слово «будто». Полюбуйтесь этим роликом и задайте себе вопрос: да как, черт возьми, он это делает?!
А вот по этой ссылке можно взглянуть на гол нового вундеркинда из Хорватии – он забил одновременно в стиле Месси и Зидана.
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