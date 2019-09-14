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Гениальный пас Фирмино на Салаха, который конвертировался в гол «Ливерпуля»

Гениальный пас Фирмино на Салаха, который конвертировался в гол «Ливерпуля»
Eurosport

1 час назад

Бобби отрезал защиту «сорок» одним приемом.

«Ливерпуль» в матче пятого тура чемпионата Англии со счетом 3:1 выиграл у «Ньюкасла».

Третий мяч в ворота «сорок» забил египтянин Мохамед Салах. Голу Мо предшествовал потрясный ассист в исполнении Роберто Фирмино – бразилец ловчайше вывел партнера на удар пасом пяткой.

  • Кроме Салаха, в воротах «Ньюкасла» дважды расписался Садио Мане.
  • Фирмино начал игру на скамейке из-за усталости, но при счете 1:1 заменил травмированного Дивока Ориги.
  • В чемпионате Англии-2019/20 Фирмино провел 5 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Титул в Англии снова разыграют «Сити» и «Ливерпуль». У остальных топов огромные проблемы

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