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«Чемпионат»: Кокорин может провести полгода в «Сочи», а потом вернуться в «Зенит»
Перед возвращением в состав чемпионов России Александру нужно набрать форму.
Российский нападающий Александр Кокорин может на полгода перейти в «Сочи», чтобы набрать форму, а зимой вернуться в санкт-петербургский «Зенит». Этот вариант обсуждают представители обоих клубов.
Об этом сообщает «Чемпионат». Контракт Кокорина с «Зенитом» истек минувшим летом; сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- Осенью прошлого года Кокорин вместе с Павлом Мамаевым и друзьями стал фигурантом двух драк в центре Москвы, после чего получил реальный тюремный срок.
- «Сочи» активно сотрудничает с «Зенитом». Минувшим летом состав «Сочи» пополнили сразу 7 игроков сине-бело-голубых – Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.
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