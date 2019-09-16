Юношеские команды в Дагестане устроили драку на футбольном поле. Пятерых задержала полиция
Даже у самых юных уже очень горячий темперамент.
В Махачкале футболисты подрались на поле во время матча первенства ЮФО среди юношей. Играли «УОР-Дагестан» и «Юность» из Владикавказа.
Телеграм-канал «Мутко против» ссылается на очевидцев: одним из зачинщиков потасовки стал сын бывшего защитника Арсена Акаева, который в 2010 году исполнял обязанности главного тренера «Анжи». Парень ударил соперника из «Юности», Акаев-старший побежал на поле успокаивать сына, но в уже завязавшуюся драку втянули и его.
Голкиперу одной из команд сломали нос. Вмешались полицейские, которые задержали пятерых человек.
- В матче участвовали юноши 2003 года рождения.
- В полиции завели дело – следствие будет устанавливать обстоятельства драки.
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