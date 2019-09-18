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На Ямайке 2 футболиста пострадали после удара молнии в поле
К счастью, обошлось без жертв.
Во время футбольного матча между командами «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж» в поле ударила молния.
Как сообщает Loop Jamaica, на 82-й минуте игры двое футболистов упали на газон после внезапной вспышки. Оказалось, что в поле ударила молния; игроков оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.
- В высшем чемпионате Ямайки выступают 12 команд, сейчас в нем сыграно три тура.
- «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж» выступают в турнире несколькими рангами ниже.
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