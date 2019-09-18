Во время футбольного матча между командами «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж» в поле ударила молния.

Как сообщает Loop Jamaica, на 82-й минуте игры двое футболистов упали на газон после внезапной вспышки. Оказалось, что в поле ударила молния; игроков оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

В высшем чемпионате Ямайки выступают 12 команд, сейчас в нем сыграно три тура.

«Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж» выступают в турнире несколькими рангами ниже.

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