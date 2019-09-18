Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», переговоры между Камерунской федерацией футбола и Бородюком находятся в продвинутой стадии.

Должность главного тренера сборной Камеруна стала вакантной после увольнения Кларенса Зеедорфа, который покинул команду после неудачного выступления на Кубке Африки.

В прошлом Бородюк работал помощником Гуса Хиддинка в сборной России.

В 2008 году сборная России, в тренерский штаб которой входил Бородюк, выиграла бронзовые медали Евро.

Гус Хиддинк присоединился к флешмобу «Анжи, живи», но так и не сказал 2 заветных слова

Качай приложение Eurosport для iOS или Android