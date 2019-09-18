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«Рейтинг Букмекеров»: бывший помощник Хиддинка Бородюк может возглавить Камерун

«Рейтинг Букмекеров»: бывший помощник Хиддинка Бородюк может возглавить Камерун
Eurosport

1 час назад

Пойдет по стопам Бондаренко и Непомнящего?

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», переговоры между Камерунской федерацией футбола и Бородюком находятся в продвинутой стадии.

Должность главного тренера сборной Камеруна стала вакантной после увольнения Кларенса Зеедорфа, который покинул команду после неудачного выступления на Кубке Африки.

  • В прошлом Бородюк работал помощником Гуса Хиддинка в сборной России.
  • В 2008 году сборная России, в тренерский штаб которой входил Бородюк, выиграла бронзовые медали Евро.

Гус Хиддинк присоединился к флешмобу «Анжи, живи», но так и не сказал 2 заветных слова

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