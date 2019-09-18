Винсент де Врис, биограф Фернандо Риксена, высказался о смерти футболиста, который страдал от бокового амиотрофического склероза.

«В последний раз я видел Фернандо 10 дней назад. Он был в очень плохом состоянии: сильно похудел, отпустил густую бороду. Он был очень уставшим. Он общался со мной через компьютер, но, только набрав первую букву в слове «устал», он закрыл глаза. У него бывали плохие дни и он всегда давал им отпор, но в тот день я подумал, что, может быть, на этот раз у него не получится.

Пусть так и неправильно говорить, но в глубине души я даже счастлив, что он наконец-таки отдыхает. В последнее время его жизнь превратилась в унижение. Он всегда говорил, что будет жить и с БАС, но потом признался, что болезнь отнимает много сил. В определенный момент жизнь теряет смысл. Ты просыпаешься и не можешь ничего делать. Лежишь в кровати, смотришь телевизор – и на следующий день то же самое. В последние три дня Фернандо практически не просыпался», – приводит слова Де Вриса AD.nl.

Риксен – бывший игрок «Рейнджерс» и «Зенита», двукратный чемпион Шотландии, чемпион России.

В 2008 году Фернандо в составе «Зенита» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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