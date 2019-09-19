Imago
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Еще одно признание для культового вратаря.
Журнал France Football учредил новую награду имени легендарного вратаря Льва Яшина – лучшему голкиперу европейских чемпионатов.
Номинантов на приз объявят 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
- France Football является учредителем премии «Золотой мяч» – приза лучшему игроку мира.
- Яшин – единственный вратарь, удостоенный этой награды.
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Вышел трейлер байопика о легендарном советском вратаре
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте