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France Football учредил награду имени Льва Яшина

France Football учредил награду имени Льва Яшина
Eurosport

1 час назад

Еще одно признание для культового вратаря.

Журнал France Football учредил новую награду имени легендарного вратаря Льва Яшина – лучшему голкиперу европейских чемпионатов.

Номинантов на приз объявят 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

  • France Football является учредителем премии «Золотой мяч» – приза лучшему игроку мира.
  • Яшин – единственный вратарь, удостоенный этой награды.

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