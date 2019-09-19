Ты, дорогой читатель, наверное, заметил, что рубрики Евротур в этом футбольном сезоне больше нет – раньше она выходила по утрам в воскресенье и понедельник. Мы ее закрыли, потому что посчитали ее бесполезной – в 2019 году не так сложно найти видеообзор матча или колонку конкретно про ту игру, которая тебя интересует. Статистика уверяла нас: послематчевые тексты ты читаешь больше и внимательнее, чем один обзорный материал по всему игровому дню.

Сейчас мы получаем много сообщений с просьбой вернуть рубрику на сайт. Настойчиво, иногда резко, иногда по-доброму, но твой мотив, дорогой читатель, сводится к одному предложению: «Верните Евротур, это моя любимая рубрика». Мы хотим понять, насколько Евротур важен в твоей повседневной жизни, и изменится ли мир к лучшему, если мы его вернем.

Пожалуйста, дорогой читатель, ответь на несколько вопросов референдума по Евротуру – твой голос поможет стать сайту еще круче.

Спасибо! Нам очень важен твой фидбек!

А чтобы поднять тебе настроение, мы покажем тебе смешной ляп Гилерме – он вот здесь, по ссылке.

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