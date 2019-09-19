Итальянский сайт PlayRatings вывел алгоритм, подсчитавший, сколько футболисты прошлых эпох стоили бы на современном рынке. Авторы PlayRatings составили топ-8 самых дорогих игроков за всю историю.

Первое место в топе занял бразилец Роналдо – его оценили в 383 миллиона фунтов, или 433 миллиона евро. Далее в рейтинге расположились аргентинец Диего Марадона (345 млн евро), итальянец Кристиан Вьери (334), француз Мишель Платини (334), голландец Марко ван Бастен (292), аргентинец Габриэль Батистута (281), аргентинец Гонсало Игуаин (264) и бразилец Неймар (222). На картинке цены указаны в фунтах.

При расчете трансферной стоимости авторы PlayRatings использовали следующие данные: сумма трансфера, за которую тот или иной игрок был продан; количество забитых им голов и его возраст на момент перехода. По этой причине в рейтинге не нашлось места для Лионеля Месси (аргентинец всю карьеру отыграл в «Барселоне»), а трансферная стоимость Неймара была скорректирована.

В настоящий момент самым дорогим игроком мира считается Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – сайт Transfermarkt оценивает француза в 200 млн евро.

Самый дорогой трансфер в истории – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

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