«Ливерпуль» – «Челси»Getty Images

Ставка: победа гостей за 1,96

Карло Анчелотти наглядно показал, как играть против «Ливерпуля» – жаль, что Фрэнку Лэмпарду этот туториал вообще никак не поможет.

Все просто: мерсисайдцы разъярены из-за поражения в Италии, поэтому фантастически выложатся в АПЛ – классика спортивной психологии. Если вспомнить, насколько Клопп крут именно в плане реакции на поражения, «Челси» можно хоронить – их грохнут.

Переходи сюда, если тоже считаешь, что в Суперкубке «синие» отскочили, а сейчас им конец.

«Зенит» – «Рубин»Getty Images

Ставка: гости забьют, но не выиграют за 2,47

Роман Шаронов слишком увлечен выступлениями на мотивационных форумах, поэтому на «Рубин» времени совсем не остается: пять поражений в шести последних встречах это наглядно подтверждают. Уже ясно, что великий оратор вряд ли задержится в Казани даже до зимы, но против «Зенита» работает статистическая магия.

Суть парадокса: последние девять лет «Рубин» забивает в Петербурге хотя бы один мяч – это аксиома. Последний сухарь случился в июле 2010-го на «Петровском» – с тех пор зенитовские киперы обязательно вынимают. Неважно, кто тренирует казанцев и кто за них играет – свой голик они запихивают.

Щелкай вот на этот линк, если знаешь: даже с поплывшим Шароновым традиция продолжится. Кстати, сама формулировка ставки очень крутая, ведь «Рубин» однозначно не победит – он слишком слаб для таких подвигов. Есть всего один шанс вырвать ничью: Шаронов должен прочитать этот унизительный прогноз в раздевалке перед матчем. Тогда, возможно, парни зарядятся и совершат чудо.

Ставка: хозяева выиграют с форой 0 за 1,68

Никола Влашич, ЦСКА – «Лудогорец»Getty Images

Москвичи и краснодарцы получили по пятерке в Европе и превратили личную встречу в дерби отличников. При этом ЦСКА мог завершить матч с «Лудогорцем» достойнее – после первого тайма случился коллапс. У «Краснодара» же все было совсем безнадежно – «быков» просто отвозили рогами об газон.

Несмотря на хронические заявления Гончаренко о молодости команды, психика армейцев гораздо прочнее, чем у команды Галицкого. Там себя до сих пор позиционируют очень скромно, делая вид, что необъяснимые поражения – всего лишь болезнь роста.

Выезд в Москву станет очередным разочарованием для ребят Мусаева. ЦСКА после унижения будет разрывать и доказывать, что в Болгарии была случайность, а гости просто постараются не отдать второй матч за неделю.

Учитывая, что на ничью «Краснодар» играть не умеет, результат очевиден – его можно разве что застраховать нулевой форой. Кликай здесь, если тоже ждешь тусклого футбола «быков» и победы хозяев.

Александр Головин после очередного поражения «Монако»Getty Images

Ставка: обе забьют за 1,84

В этом сезоне монегаски постоянно портят расклады букмекерам, которые в них стабильно верят. Если отталкиваться от математических и трансферных показателей, то «Монако» – почти французский топ-клуб, но если следить за их матчами, то диагноз один: полнейшая анархия в обороне и тотальное безволие в целом.

По игре с «Реймсом» все элементарно. У клуба из княжества наконец раскачалась атака (солирует Бен Йеддер), но и свою банку монегаски обязательно получат – это неминуемо.

При этом «Реймс» объективно редко забивает (всего четыре мяча со старта и два с 10 августа), поэтому коэффициент перегрет – надо брать.

Жми тут, если еще не устал зарабатывать на бедах «Монако».

А еще:

Надо жахнуть на победу «Севильи» с нулевой форой (1,92). Команда Лопетеги идет на первом месте в Ла Лиге и принимает коматозный «Реал». Учитывая, что «Мадрид» стабильно проваливается на «Писхуане», пропускать такой валуй просто грешно – тем более, Хулену есть, за что мстить. 22 сентября, 22:00. Вот ссылочка для всех, кто ждет скорейшей отставки Зизу и камбэка Моуринью.

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