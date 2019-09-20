Eurosport
«Ливерпуль» оторвется на «Челси», «Рубин» проткнет «Зенит». Главные ставки уикенда
Сашу Головина опять не ждет ничего хорошего.
Англия. «Челси» – «Ливерпуль» (22 сентября, 18:30)
«Ливерпуль» – «Челси»Getty Images
Ставка: победа гостей за 1,96
Карло Анчелотти наглядно показал, как играть против «Ливерпуля» – жаль, что Фрэнку Лэмпарду этот туториал вообще никак не поможет.
Все просто: мерсисайдцы разъярены из-за поражения в Италии, поэтому фантастически выложатся в АПЛ – классика спортивной психологии. Если вспомнить, насколько Клопп крут именно в плане реакции на поражения, «Челси» можно хоронить – их грохнут.
- Переходи сюда, если тоже считаешь, что в Суперкубке «синие» отскочили, а сейчас им конец.
Россия. «Зенит» – «Рубин» (21 сентября, 19:00)
«Зенит» – «Рубин»Getty Images
Ставка: гости забьют, но не выиграют за 2,47
Роман Шаронов слишком увлечен выступлениями на мотивационных форумах, поэтому на «Рубин» времени совсем не остается: пять поражений в шести последних встречах это наглядно подтверждают. Уже ясно, что великий оратор вряд ли задержится в Казани даже до зимы, но против «Зенита» работает статистическая магия.
Суть парадокса: последние девять лет «Рубин» забивает в Петербурге хотя бы один мяч – это аксиома. Последний сухарь случился в июле 2010-го на «Петровском» – с тех пор зенитовские киперы обязательно вынимают. Неважно, кто тренирует казанцев и кто за них играет – свой голик они запихивают.
Щелкай вот на этот линк, если знаешь: даже с поплывшим Шароновым традиция продолжится. Кстати, сама формулировка ставки очень крутая, ведь «Рубин» однозначно не победит – он слишком слаб для таких подвигов. Есть всего один шанс вырвать ничью: Шаронов должен прочитать этот унизительный прогноз в раздевалке перед матчем. Тогда, возможно, парни зарядятся и совершат чудо.
Россия. ЦСКА – «Краснодар» (22 сентября, 19:00)
Ставка: хозяева выиграют с форой 0 за 1,68
Никола Влашич, ЦСКА – «Лудогорец»Getty Images
Москвичи и краснодарцы получили по пятерке в Европе и превратили личную встречу в дерби отличников. При этом ЦСКА мог завершить матч с «Лудогорцем» достойнее – после первого тайма случился коллапс. У «Краснодара» же все было совсем безнадежно – «быков» просто отвозили рогами об газон.
Несмотря на хронические заявления Гончаренко о молодости команды, психика армейцев гораздо прочнее, чем у команды Галицкого. Там себя до сих пор позиционируют очень скромно, делая вид, что необъяснимые поражения – всего лишь болезнь роста.
Выезд в Москву станет очередным разочарованием для ребят Мусаева. ЦСКА после унижения будет разрывать и доказывать, что в Болгарии была случайность, а гости просто постараются не отдать второй матч за неделю.
Учитывая, что на ничью «Краснодар» играть не умеет, результат очевиден – его можно разве что застраховать нулевой форой. Кликай здесь, если тоже ждешь тусклого футбола «быков» и победы хозяев.
Франция. «Реймс» – «Монако» (21 сентября, 21:00)
Александр Головин после очередного поражения «Монако»Getty Images
Ставка: обе забьют за 1,84
В этом сезоне монегаски постоянно портят расклады букмекерам, которые в них стабильно верят. Если отталкиваться от математических и трансферных показателей, то «Монако» – почти французский топ-клуб, но если следить за их матчами, то диагноз один: полнейшая анархия в обороне и тотальное безволие в целом.
По игре с «Реймсом» все элементарно. У клуба из княжества наконец раскачалась атака (солирует Бен Йеддер), но и свою банку монегаски обязательно получат – это неминуемо.
При этом «Реймс» объективно редко забивает (всего четыре мяча со старта и два с 10 августа), поэтому коэффициент перегрет – надо брать.
- Жми тут, если еще не устал зарабатывать на бедах «Монако».
А еще:
Надо жахнуть на победу «Севильи» с нулевой форой (1,92). Команда Лопетеги идет на первом месте в Ла Лиге и принимает коматозный «Реал». Учитывая, что «Мадрид» стабильно проваливается на «Писхуане», пропускать такой валуй просто грешно – тем более, Хулену есть, за что мстить. 22 сентября, 22:00. Вот ссылочка для всех, кто ждет скорейшей отставки Зизу и камбэка Моуринью.