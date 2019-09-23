Getty Images
Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА
Обошел Криша по наградам Международной федерации.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси выиграл приз лучшему футболисту 2019 года по версии ФИФА.
Аргентинского страйкера наградили на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019, которая прошла в миланском театре «Ла Скала». Он обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
В десятку также вошли Эден Азар («Челси»/«Реал»), Фрэнки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Также на The Best FIFA Football Awards 2019 определили победителей в других номинациях. Лучшим голкипером стал Алиссон («Ливерпуль»). Лучшим тренером – Юрген Клопп («Ливерпуль»). Лучшим вратарем среди женских команд – Сари ван Венендал («Арсенал»/«Атлетико») из сборной Голландии. Лучшим женским тренером – Джилл Эллис (сборная США). Лучшей футболисткой – Меган Рапино из ФК «Рейн».
- ФИФА называет лучших футболистов года с 1991-го.
- С 2010 по 2015 гг. организация совместно с журналом France Football вручала «Золотой мяч», с 2016-го вернулась к собственному призу.
- Лионель Месси до 2019-го признавался игроком года пять раз. У Криштиану Роналду также было пять трофеев ФИФА. Таким образом, Месси обошел португальца по этим индивидуальным титулам.
18-летний венгр забил лучший мяч 2019 года по версии ФИФА и опередил Месси