Капитан «Барселоны» Лионель Месси выиграл приз лучшему футболисту 2019 года по версии ФИФА.

Аргентинского страйкера наградили на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019, которая прошла в миланском театре «Ла Скала». Он обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

В десятку также вошли Эден Азар («Челси»/«Реал»), Фрэнки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Также на The Best FIFA Football Awards 2019 определили победителей в других номинациях. Лучшим голкипером стал Алиссон («Ливерпуль»). Лучшим тренером – Юрген Клопп («Ливерпуль»). Лучшим вратарем среди женских команд – Сари ван Венендал («Арсенал»/«Атлетико») из сборной Голландии. Лучшим женским тренером – Джилл Эллис (сборная США). Лучшей футболисткой – Меган Рапино из ФК «Рейн».

ФИФА называет лучших футболистов года с 1991-го.

С 2010 по 2015 гг. организация совместно с журналом France Football вручала «Золотой мяч», с 2016-го вернулась к собственному призу.

Лионель Месси до 2019-го признавался игроком года пять раз. У Криштиану Роналду также было пять трофеев ФИФА. Таким образом, Месси обошел португальца по этим индивидуальным титулам.

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