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Роналду не включил Месси в тройку лучших футболистов года по версии ФИФА
И это после приглашения вместе поужинать.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не включил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в тройку лучших игроков уходящего года.
Первое место Криш отдал одноклубнику по «Ювентусу» и защитнику сборной Голландии Маттейсу де Лигту. Второе по версии Роналду досталось полузащитнику сборной Голландии и «Барселоны» Френки де Йонгу, на третье он поставил форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
- Лионель был признан жюри ФИФА лучшим футболистом 2019 года.
- Месси в своем списке лучших поставил Роналду на второе место.
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