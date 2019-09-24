В Милане состоялась церемония вручения премии The Best – ФИФА награждала лучших игроков года. Главный приз получил капитан «Барселоны» Лионель Месси, обошедший Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и вечного соперника Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус». Отвечаем на несколько вопросов про премию, которую негласно давно отдали голландскому защитнику.

Как проголосовали Черчесов и Дзюба?

Напоминаем: в выборе лучшего игрока участвуют тренеры и капитаны национальных команд. Например, португальский кэп Роналду не поставил в тройку Месси – может, по турнирным причинам, а может, действительно не посчитал Лео достойным.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал за Роналду, а Месси и Ван Дейка оставил на втором и третьем местах. Среди коллег он отметил Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу и Марсело Гальярдо из аргентинского «Ривер Плейт».

Станислав Черчесов, Россия, The Best FIFA Football Awards 2018Getty Images

«Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный сезон, он как всегда много забивал. Но Роналду при значимых личных показателях еще и титулы брал – например, Лигу наций со сборной Португалии и Серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моем выборе», – объяснил Черчесов.

Дзюба поставил на первое место Ван Дейка. Роналду и Месси – второй и третий соответственно. Лучшими тренерами он назвал тройку из АПЛ: Клоппа, Почеттино и Гвардиолу.

Почему в Милан не приехал Роналду?

Криш не явился на церемонию, хотя расстояние между Турином и Миланом позволяет сделать это без потерь для игровой формы – «Ювентус» встретится со СПАЛом только 28 сентября.

Криштиану Роналду с трофеем Лиги нацийGetty Images

Неявка на награждение – привычка для Роналду: в прошлом году, когда сначала УЕФА, а потом ФИФА вручили призы Луке Модричу, португалец тоже оставался дома. В 2018-м руководство ФИФА сильно возмутилось – тогда встречу проигнорировал и Месси. Вероятно, футболисты узнают итоги премии раньше простых смертных и решают, нужно ли им срываться с места.

После награждения Криш опубликовал в инстаграме пространный пост: «Терпение и настойчивость – вот две характеристики, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого. Вы не можете сделать абсолютно все, но можете сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И помните, что после ночи всегда наступает рассвет».

Все довольны выбором Месси?

Конечно же, нет. Наверняка больше всех обидно Ван Дейку, который почти месяц назад получил приз лучшего игрока Лиги чемпионов-2018/19, но Вирджил остался в рамках и поддержал Месси.

«Люди проголосовали и выбрали Месси. Я был близок. Не думаю, что наш стиль вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник. Месси – великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Я очень рад за него, у меня нет никакой горечи», – сказал игрок «Ливерпуля».

Зато бомбило у португальцев – пресс-служба команды выложила фото Роналду с подписью «Лучший навсегда». Может быть, коллаж был заготовлен на случай победы, но все равно пригодился.

Экс-фовард «Барселоны» Самуэль Это'О недоволен выбором Месси – но не из-за Ван Дейка. «Для меня лучшие – Салах и Мане, но их здесь нет», – заявил камерунец.

А вот легендарный Роналдо считает, что Ван Дейка обидели. «Кто заслужил эту награду? Пожалуй, Ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист, он хорошо выступил в прошлом сезоне. Я думаю, он заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси», – сказал бразилец.

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