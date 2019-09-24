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«Ван Дейк заслужил больше». Не все довольны выбором Месси – Дзюба и Стас тоже голосовали не за Лео

«Ван Дейк заслужил больше». Не все довольны выбором Месси – Дзюба и Стас тоже голосовали не за Лео
Валерия Кукалева

22 мин. назад

Роналду вообще остался дома.

В Милане состоялась церемония вручения премии The Best – ФИФА награждала лучших игроков года. Главный приз получил капитан «Барселоны» Лионель Месси, обошедший Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и вечного соперника Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус». Отвечаем на несколько вопросов про премию, которую негласно давно отдали голландскому защитнику.

Как проголосовали Черчесов и Дзюба?

Напоминаем: в выборе лучшего игрока участвуют тренеры и капитаны национальных команд. Например, португальский кэп Роналду не поставил в тройку Месси – может, по турнирным причинам, а может, действительно не посчитал Лео достойным.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал за Роналду, а Месси и Ван Дейка оставил на втором и третьем местах. Среди коллег он отметил Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу и Марсело Гальярдо из аргентинского «Ривер Плейт».

Станислав Черчесов, Россия, The Best FIFA Football Awards 2018

Станислав Черчесов, Россия, The Best FIFA Football Awards 2018Getty Images

«Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный сезон, он как всегда много забивал. Но Роналду при значимых личных показателях еще и титулы брал – например, Лигу наций со сборной Португалии и Серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моем выборе», – объяснил Черчесов.

Дзюба поставил на первое место Ван Дейка. Роналду и Месси – второй и третий соответственно. Лучшими тренерами он назвал тройку из АПЛ: Клоппа, Почеттино и Гвардиолу.

Почему в Милан не приехал Роналду?

Криш не явился на церемонию, хотя расстояние между Турином и Миланом позволяет сделать это без потерь для игровой формы – «Ювентус» встретится со СПАЛом только 28 сентября.

Криштиану Роналду с трофеем Лиги наций

Криштиану Роналду с трофеем Лиги нацийGetty Images

Неявка на награждение – привычка для Роналду: в прошлом году, когда сначала УЕФА, а потом ФИФА вручили призы Луке Модричу, португалец тоже оставался дома. В 2018-м руководство ФИФА сильно возмутилось – тогда встречу проигнорировал и Месси. Вероятно, футболисты узнают итоги премии раньше простых смертных и решают, нужно ли им срываться с места.

После награждения Криш опубликовал в инстаграме пространный пост: «Терпение и настойчивость – вот две характеристики, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого. Вы не можете сделать абсолютно все, но можете сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И помните, что после ночи всегда наступает рассвет».

Все довольны выбором Месси?

Конечно же, нет. Наверняка больше всех обидно Ван Дейку, который почти месяц назад получил приз лучшего игрока Лиги чемпионов-2018/19, но Вирджил остался в рамках и поддержал Месси.

«Люди проголосовали и выбрали Месси. Я был близок. Не думаю, что наш стиль вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник. Месси – великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Я очень рад за него, у меня нет никакой горечи», – сказал игрок «Ливерпуля».

Зато бомбило у португальцев – пресс-служба команды выложила фото Роналду с подписью «Лучший навсегда». Может быть, коллаж был заготовлен на случай победы, но все равно пригодился.

Экс-фовард «Барселоны» Самуэль Это'О недоволен выбором Месси – но не из-за Ван Дейка. «Для меня лучшие – Салах и Мане, но их здесь нет», – заявил камерунец.

А вот легендарный Роналдо считает, что Ван Дейка обидели. «Кто заслужил эту награду? Пожалуй, Ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист, он хорошо выступил в прошлом сезоне. Я думаю, он заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси», – сказал бразилец.

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