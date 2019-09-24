В 2017 году студентка Ягеллонского университета в Кракове Каролина Бояр, судившая на матчах низших польских дивизионов, прославилась в интернете среди футбольных болельщиков. А уже в 2018-м британский таблоид The Sun признал 21-летнюю на тот момент польку самым сексуальным рефери в мире.

С тех пор ее инстаграм сильно прибавил в фолловерах – 161 тысяча подписчиков – а сама Каролина успела поработать в товарищеских матчах крупных восточноевропейских команд.

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