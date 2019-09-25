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Почеттино признался, что может возглавить «Реал»
Аргентинец не против возвращения в Ла Лигу.
Маурисио Почеттино приехал на церемонию вручения наград ФИФА, где он соперничал с Клоппом и Гвардиолой за звание лучшего тренера года. Статуэтку Поч не получил, зато прокомментировал слухи, сватающие его в «Реал».
Daily Mail приводит ответ аргентинца на вопрос о потенциальном переезде в Мадрид: «Возможно, однажды это случится».
Разговоры о назначении Почеттино в «королевский клуб» ходили еще до второго пришествия Зидана, но тогда аргентинец принял решение остаться в Лондоне и довел «шпор» до финала Лиги чемпионов.
- Ранее в своей карьере 47-летний коуч работал в «Эспаньоле».
- Осенью поползли слухи о скорой отставке Зидана из-за неудовлетворительных результатов команды.
Бешеные тренировки, тактика и личный подход. Почему Почеттино не мог провалиться в «Тоттенхэме»
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