Маурисио Почеттино приехал на церемонию вручения наград ФИФА, где он соперничал с Клоппом и Гвардиолой за звание лучшего тренера года. Статуэтку Поч не получил, зато прокомментировал слухи, сватающие его в «Реал».

Daily Mail приводит ответ аргентинца на вопрос о потенциальном переезде в Мадрид: «Возможно, однажды это случится».

Разговоры о назначении Почеттино в «королевский клуб» ходили еще до второго пришествия Зидана, но тогда аргентинец принял решение остаться в Лондоне и довел «шпор» до финала Лиги чемпионов.

Ранее в своей карьере 47-летний коуч работал в «Эспаньоле».

Осенью поползли слухи о скорой отставке Зидана из-за неудовлетворительных результатов команды.

Бешеные тренировки, тактика и личный подход. Почему Почеттино не мог провалиться в «Тоттенхэме»

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