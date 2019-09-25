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«Можем сосредоточиться на внутреннем первенстве». «Динамо» проиграло «Лучу» в 1/16 Кубка России
Всем бы поучиться у москвичей оптимизму!
Московское «Динамо» постигает все новые глубины. Команда проиграла «Луч-Энергии» в 1/16 Кубка России, став первой командой РПЛ, выбывшей из турнира.
Динамовцы не слишком расстроились и нашли в этой ситуации позитивный момент: теперь можно бросить все силы на чемпионат.
Там у команды все тоже не слишком здорово: 10 очков после 10 матчей, один поинт от зоны стыков.
Соперник из ФНЛ не удовлетворился победой на футбольном поле и потроллил оппонента в твиттере.
Претензии имеют и фанаты. После матча у них состоялся не самый дружелюбный разговор с футболистами.
- Клуб вернулся в высший дивизион лишь в сезоне-2017/18.
- После поражения от «Сочи» в последнем туре Хохлов признал, что может уйти из команды, но клуб дал ему время до зимнего перерыва.
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