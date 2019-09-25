Московское «Динамо» постигает все новые глубины. Команда проиграла «Луч-Энергии» в 1/16 Кубка России, став первой командой РПЛ, выбывшей из турнира.

Динамовцы не слишком расстроились и нашли в этой ситуации позитивный момент: теперь можно бросить все силы на чемпионат.

Там у команды все тоже не слишком здорово: 10 очков после 10 матчей, один поинт от зоны стыков.

Соперник из ФНЛ не удовлетворился победой на футбольном поле и потроллил оппонента в твиттере.

Претензии имеют и фанаты. После матча у них состоялся не самый дружелюбный разговор с футболистами.

Клуб вернулся в высший дивизион лишь в сезоне-2017/18.

После поражения от «Сочи» в последнем туре Хохлов признал, что может уйти из команды, но клуб дал ему время до зимнего перерыва.

В «Динамо» вновь появились деньги. Клуб слил 35 млн на ненужных игроков и катится в пропасть

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