Страйкер «Лудогорца», соперника ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, Мавис Чибота оформил нереальную красоту в матче Кубка Болгарии.

Команда из Разграда победила «Нефтохимик» в 1/16 турнира, а конголезский нападающий оформил хет-трик. Один из голов вышел особенно эстетским: мужчина замкнул навес с фланга ударом скорпиона. Кажется, изначально футболист попал мячом в собственную пятую точку, но менее красивым гол от этого не стал.

«Лудогорец» обыграл армейцев на своем поле со счетом 5:1.

23-летний Чибота пощадил москвичей и не участвовал в матче Лиги Европы на прошлой неделе.

ЦСКА и «Краснодар» станут сильнее после 1:10. Но сейчас это позор

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