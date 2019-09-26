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Неймар или Суарес? Угадай, кого не хватает в командах года ФИФА с 2009 года

Неймар или Суарес? Угадай, кого не хватает в командах года ФИФА с 2009 года
Дмитрий Панферов

1 час назад

Квизы

Нужно всего лишь откатиться на 10 лет назад и вспомнить все. И всех.

Каждую осень в футболе вручают статуэтки лучшим игрокам, тренерам и награждают чумовые голы. Параллельно с этим всегда собирают сборные из лучших игроков сезона.

Свежий список от ФИФА полностью выглядит так: Алиссон, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Марсело, Лука Модрич, Френки де Йонг, Эден Азар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Криштиану Роналду. А ты попробуй отгадать, кого мы спрятали в предыдущих версиях почти идеальных команд.

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