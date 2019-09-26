Что случилось?

25 сентября капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера обвинил ФИФА в подтасовке результатов при подсчете голосов за лучшего футболиста 2019 года. По словам Барреры, он вообще не участвовал в голосовании – в ФИФА забыли выслать на электронную почту игрока надлежащий бланк. Однако в итоговом бюллетене появилась фамилия Барреры, а также его «выбор»: 1) Лионель Месси; 2) Садио Мане; 3) Криштиану Роналду.

Лионель МессиGetty Images

На следующий день с похожим заявлением выступил главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич. Мужчина утверждает, что отдал свои голоса Мохамеду Салаху, Мане и Килиану Мбаппе. Но, согласно официальному документу, Логарушич проголосовал иначе, поставив на первую строчку Месси, а Мане – всего лишь на третью.

Как ФИФА отреагировала на обвинения?

В случае с Баррерой организация предоставила официальный бланк, подписанный рукой футболиста. Согласно нему, правда на стороне ФИФА: капитан сборной Никарагуа действительно проголосовал за Месси, Мане и Роналду. Впрочем, кому доверять в этой ситуации, а кому – нет, по-прежнему остается загадкой.

Аналогичная участь постигла и Логарушича: в ФИФА утверждают, что голоса коуча сборной Судана были подсчитаны правильно. «Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, – все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации.

Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», – заявили в пресс-службе ФИФА.

Египет угодил в неприятности

Еще один важный кейс – отсутствие в финальном документе голосов капитана и главного тренера сборной Египта. Как это ни странно, ФИФА учла только голос египетского журналиста; при этом представитель прессы поставил идола египтян Мохамеда Салаха всего лишь на третье место, чем обидел самого Мо. Звезда «Ливерпуля» загрустил и вычеркнул из своего статуса в твиттере упоминание о том, что он играет за Египет.

Оказалось, все дело в заглавных буквах, которыми были выполнены подписи в официальном документе, направленном федерацией футбола Египта в ФИФА. «Подписи были выполнены заглавными буквами, из-за чего были расценены как недействительные. Также на листах не было подписи генерального секретаря федерации, что необходимо для учета голоса», – отметили в пресс-службе организации.

Лучший игрок года по версии ФИФА определяется в результате голосования четырех групп: самого топовейшего из топовых выбирают капитаны и главные тренеры национальных сборных, а также журналисты от каждой из стран и болельщики, зарегистрированные в специальном разделе на сайте ФИФА.

В 2019 году лучшим игроком ФИФА стал Месси, получивший наибольшее количество голосов от капитанов, тренеров и болельщиков. Журналисты отдали первенство Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля».

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