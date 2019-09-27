Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил флешмоб под названием «Матрикс челлендж». Суть нового испытания – удерживая мяч на груди повторить знаменитую сцену из «Матрицы», в которой Киану Ривз уворачивается от пуль.

К флешмобу оперативно подключилась жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина. Дама изящнейше подкинула мяч и исполнила все по заветам Ибры.

Николай выступает за турецкий «Ризеспор».

Ирина и раньше участвовала в спортивных челленджах. Например, поддержала #BottleCapChallenge, открыв бутылку грудью.

Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью. Вот больше ее жарких фото

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