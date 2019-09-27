Диего Симеоне и Зинедин ЗиданGetty Images

Ставка: победа хозяев с форой 0 за 1,73

Всего неделю назад Зинедина Зидана называли физруком и готовили к командировке в среднюю школу, но с тех пор у «Мадрида» две победы, два клиншита и выход на чистое первое место в Ла Лиге.

На этот промежуточный успех можно взглянуть с двух сторон.

Первая – Зизу король, все наладил, скоро молодые бразильцы порвут и Примеру, и ЛЧ. Если кто-то правда так считает, можно проматывать этот абзац и переходить к следующему прогнозу.

Альтернативная точка зрения: Зидану как всегда фартануло, но сейчас дисциплинированный, мощный и сыгранный «Атлетико» обязательно раскромсает «бланкос». Учитывая, что «индейцы» рубятся дома и явно рассчитывают скинуть «Реал» с первой строчки, очевидно, что надо хватать их с нулем.

Победа «Мадрида» – нереальный расклад, ничья – возврат (уже неплохо), триумф хозяев – солидный профит. Звучит так соблазнительно, что хочется сейчас же перейти и поставить по этой ссылке. Верно?

Валерий Карпин и его «Ростов»Getty Images

Ставка: победа Карпина за 2,13

Неизвестно, откуда вылез такой сочный коэффициент – здесь вообще нет интриги. Во-первых, «Динамо» сливает даже «Лучу»: футболисты явно будут проигрывать до тех пор, пока Хохлова не заменят на условного Гаттузо или Карреру. Во-вторых, «Ростову» необходимо поскорее смыть стыд после гостевых 1:2 от Григоряна, иначе вместо гимна ЛЧ на местной арене так и будет играть Баста.

В-третьих, ростовчане и москвичи участвуют в тендере – экс-политзаключенный Павел Мамаев выбирает, куда бы подписаться свободным агентом. Недавно пролетела информация, что сейчас Паша как раз тусит на берегах Дона: если у него порядок с логикой, он и так выберет местный клуб, но для убедительности нужно все равно прихлопнуть «Динамо».

Жми на линк, если Валера расстроит бывшего кореша по сборной России

Пьер-Эмерик Обамеянг и Люк Шоу в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Ставка: непоражение «канониров» за 1,63

И «дьяволы», и лондонцы входят в ту тройку английских грандов, которые свирепо сражаются за единственную путевку в ЛЧ. Разница лишь в том, что Сульшер совсем не представляет, как должна играть его команда, а Эмери хотя бы примерно об этом догадывается, но у него ничего не работает. И все равно – даже расхлябанный «Арсенал» опаснее и резче манкунианцев, у которых все зависит строго от настроения и везения.

Если страшно ставить на гостевой успех «канониров», можно влепить на тотал больше 2,5 за 1,69 – гениальная лондонская оборона штампует ТБ уже пять туров подряд, и эта серия будет продолжаться. Скорее кликай на волшебную ссылочку.

Антуан Гризманн и Луис Суарес, «Барселона»Getty Images

Ставка: гостевой вин каталонцев за 1,82

Букмекеры задрали коэффициент из-за геолокации матча, плотности «Хетафе» и очередной потери Месси, но все не так страшно: игроки «блауграны» уже поняли, что рассчитывать на одного Лео нельзя. Тем более, отступать вообще некуда – мадридские гранды оторвались, а потеря очков с явным середняком легко может стать фатальнейшей.

Потенциальную валуйность может подпортить только неуступчивость хозяев в этом сезоне, но «Барса» стабильно увозит по три очка с Колизея имени Альфонсо Переса. Кликай тут, если уже потираешь руки перед жирненьким профитом.

А еще:

«Интер» прикончит «Сампдорию», как рыбу – динамит. Пока Жозе Моуринью бесится без работы, Антонио Конте перебивает рекорды «нерадзурри». Пять побед подряд уже есть, явно нужна шестая, а тут как раз подъехал главный лузер Серии А. Коф 1,7 не должен смущать: «Интер» еще не котируется как суперклуб, к тому же «Сампа» рубится дома. Но это ничего не меняет – гости вернутся в Милан в прекраснейшем настроении и с тремя очками. 28 сентября, 19:00, линк – тут.