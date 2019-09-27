В молодежном чемпионате Чехии произошел необычный инцидент. Милан Шефар, обслуживающий матч на бровке, не смог выйти на второй тайм из-за сильного алкогольного опьянения.

Как видно на кадрах, в первой половине матча мужчина с трудом стоял на ногах и несколько раз все же рухнул на газон. Сотрудники стадиона указали главному арбитру на состояние его помощника, но лайнсмен все же доработал тайм до конца.

По информации denik.cz, местная футбольная ассоциация провела расследование и сурово наказала судью. Шефара на год отстранили от работы на футбольных матчах и обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч чешских крон (примерно 1550 евро).

Главный судья Томаш Брожек тоже получил бан на год и денежный штраф.

Бригада работала на матче молодежных команд «Бероун» – «Сланы».

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