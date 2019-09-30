В матче третьего тура женского чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» зрители заметили странный эпизод.

В добавленное к первому тайму время «шпоры» заработали угловой. Одна из игроков «Тоттенхэма» (редакция Eurosport.ru так и не определила, кто именно) готовилась к подаче.

Она убрала мешающий ей стульчик для фотокорреспондентов и правильно установила мяч. Но навес не полетел в штрафную, а отправился сразу куда-то за ворота с невероятной неточностью. Арбитр не вынес подобной техники и сразу дал свисток на перерыв.

На всякий случай, перечислим весь женский полевой состав «Тоттенхэма», чтобы вы определили виновницу самого ужасного корнера в истории: Риа Персивал, Ханна Годфри, Анна Филби, Сири Уорм, Хлои Пеплоу, Джозефин Грин, Рэйчел Фёрнесс, Розелла Айан, Рианна Дин и Кит Грэм. Это точно была кто-то из них.

«Тоттенхэм» выиграл у «Вест Хэма» со счетом 2:0 и идет третьим в Суперлиге. «Вест Хэм» – шестой с тремя очками после трех туров.

На этот матч на Олимпийский стадион Лондона пришли 24790 болельщиков – вторая по численности зрительская аудитория женской Суперлиги.

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