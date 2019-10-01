Это последний сезон для Вальверде, Почеттино и Сульшера. Их уволят следующим летом

Маурисио Почеттино

Перед стартом сезона аргентинец сказал, что начинает работу с «Тоттенхэмом» версии 6.0 – в знак шестого года в клубе. К нему Почеттино подошел в наиболее раздраженном состоянии за все время. Маурисио второе лето подряд критикует президента Даниэля Леви, а его конфликты с игроками, по версии The Independent, уже никого не удивляют в раздевалке.

В прошлом году Почеттино поставил ультиматум Леви – перед подписанием нового контракта тренер хотел гарантий трансферов. Даниэль убедил аргентинца, но откровенно прокатил на рынке – «шпоры» не купили никого ни летом, ни зимой. В этом году «Тоттенхэм» классно отработал трансферное окно, но желание Леви сэкономить максимально затянуло сделки по Райану Сессеньону и Джованни Ло Чельсо. Их купили только перед дедлайном – у Почеттино не было времени, чтобы познакомить новичков с тактикой.

Джовани ло Сельсо и Райан СессеньонGetty Images

Покупка Джека Кларка из «Лидса» вообще не была согласована с Маурисио. По версии The Guardian, Леви понравился талант, спрогрессировавший у Марсело Бьельсы в «Лидсе». Почеттино отказался даже просматривать новичка на тренировках – из-за этого Кларку пришлось вернуться в «Лидс» на правах аренды.

Терки с игроками тоже стали привычным делом. Почеттино не взял Дэнни Роуза в азиатское турне, но затем неожиданно вернул в состав. То же самое произошло с Яном Вертонгеном – Маурисио без объяснения отправил бельгийца в резерв. По информации The Independent, аргентинцу не понравилось, что защитник посмел усомниться в его решениях. Вернуться в старт Вертонген смог только благодаря паршивой игре Давинсона Санчеса.

Все тот же источник уверяет: если раньше подобные конфликты мотивировали игроков, то сейчас совсем не вдохновляют. Возможно, Маурисио следует примеру сэра Алекса Фергюсона, который говорил, что в одном составе команда не может быть успешна больше четырех лет. Ключевая разница между ними в подходах: шотландец вносил изменения покупками и продажами игроков, у Почеттино нет такой роскоши, поэтому коуч прибегает к искусственным методам.

Усталость Почеттино от команды и команды от Маурисио прослеживается даже по главной тактической фишке тренера – «шпоры» перестали высоко прессинговать. За интенсивность и слаженность прессинга «Тоттенхэм» даже удостаивался сравнений с животными – так несколько лет назад их прозвал тренер «Уотфорда» Кике Санчес Флорес.

Регресс «шпор» в этом отношении проявляется в цифрах. В сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» совершал 127,6 оборонительных действий на чужой половине в среднем за игру. В прошлой кампании показатель снизились до 104,7, а в этой упал до катастрофического уровня – 80 действий за матч.

Авторитетные ребята из The Athletic сообщают, что эта группа игроков уже не в состоянии давать тот же объем работы, что и на пике – не хватает ни желания, ни сил. Это соотносится с физическим состоянием лидеров: Деле Алли не может вылечить заднюю поверхность бедра, Харри Кейна подводят лодыжки, а Роуза – колено. С каждым годом стабильный состав «шпор» становится старше: в первых трех сезонах Почеттино он был самым молодым в АПЛ, сейчас – лишь 11-й. Это тоже осложняет прессинг.

«Нам нужно вернуть агрессию, быть на одной волне. Нужно наслаждаться не только работой с мячом, но и игрой без мяча. На мой взгляд, в этом наша ключевая проблема. Это нужно исправить в первую очередь», – подтвердил Почеттино.

С одной стороны, похвально, что Маурисио хотя бы признает проблему и готов над ней работать. С другой, он вынужден решать ее игроками, которые по разным причинам уже не тянут энергозатратный стиль. Поменять их на новых тоже невозможно – мешают экономность Леви и вложения в строительство стадиона. Кажется, Почеттино впервые столкнулся с дилеммой, в которой его уход как минимум не навредит команде.

Унаи Эмери

Согласно эксклюзиву The Times, контракт испанца с «Арсеналом» рассчитан на три года, но после окончания второго клуб имеет право в одностороннем порядке разорвать соглашение без какой-либо компенсации для тренера. Спустя 14 месяцев после назначения Эмери этот пункт звучит не как обычная подстраховка, а как крайне продуманное решение.

Пока в работе Унаи слишком много нелогичных ходов и нереализованных обещаний. После приглашения в клуб Эмери сказал, что нацелен на владение мячом и высокий прессинг. Спустя 14 месяцев «Арсенал» далек от исполнения даже одной задачи. По отборам на чужой половине (показатель эффективности прессинга) «пушкари» опережали к середине сентября лишь «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Астон Виллу». По потерям на своей половине (показатель эффективности владения) вообще были худшей командой АПЛ.

Самое странное – схемы, которые использует Эмери на дистанции этих полутора лет. В разговоре с Марти Перернау испанец рассказывал, что для владения мячом и прессинга нет ничего лучше 4-3-3. По факту Унаи использовал 4-3-3 только в одном матче «Арсенала». Это никак не вяжется с его же словами про любимый стиль игры.

Ошибки «Арсенала» под прессингом еще можно списать на часть общемировой тенденции. В этом смысле «пушкари» даже соответствуют глобальному тренду. В начале 2010-х в моду вошел высокий прессинг. Затем – терпеливая игра под прессингом. После введения новых правил началась третья стадия – желание спровоцировать прессинг и оголить свободные зоны, которые оставил соперник ради прессинга.

Тут «Арсенал» ничем не отличается от других грандов, но такой стиль чуть ли не противопоказан конкретно этой группе игроков. Петр Чех (раньше) и Бернд Лено (сейчас) – далеко не лучшие вратари с точки зрения короткого паса. Сократис, Маттео Гендузи и Гранит Джака уже привезли несколько голов, пытаясь разыгрывать от вратаря. По сути, в этом составе «Арсенала» есть только два игрока, которые способны пробить прессинг – Давид Луис и Дани Себальос. Проблема в том, что даже испанца Эмери использует на позиции десятки – слишком далеко, чтобы помочь партнерам разыграть мяч.

Даже после фэйла Сократиса в матче с «Уотфордом» Унаи настаивал – он не откажется от своей философии, а попытки вывести мяч от вратаря войдут в ДНК «Арсенала». Такое упрямство уже спровоцировало заочный спор с Пьером-Эмериком Обамеянгом. После все той же игры с «Уотфордом» нападающий сказал: «Конечно, мы ожидали камбэка и понимали, что они попытаются отыграться. К сожалению, нам не удалось их сдержать, в этом только наша вина. Мы дарим сопернику голы, нужно наконец разобраться с этим».

Унаи Эмери, «Арсенал»Getty Images

В этом плане Эмери оказался в тупиковой ситуации. Соперники понимают, что «Арсенал» плох под прессингом, поэтому продолжают их душить и провоцировать на ошибки. «Канониры» с проблемами доходят до чужих ворот, поэтому не могут регулярно вступать в высокий прессинг. Из-за этого проваливается и первая задумка Эмери, и вторая.

Логичное следствие – «Арсенал» так и не научился контролировать соперника. Это можно сделать либо владением, либо прессингом, либо игрой вторым номером. Первые два пункта не работают, третий не подходит для топ-клуба – 70% соперников отдают ему мяч. Даже разовые попытки сыграть в таком стиле приводят к доминированию противника. Совсем не сюрприз, что именно «Арсенал» допускает по своим воротам больше всего ударов.

Разумеется, в работе Эмери есть и позитивные моменты. По итогам прошлого сезона Унаи отметил, что команда подошла к финишу совершенно уставшей – Эмери пообещал поработать над этим летом. План испанца на топовые матчи тоже заслуживает похвалы – ему хорошо удались игры с «Челси» и «Тоттенхэмом», на которые он специально подстраивал схемы. В теории это положительный момент, но даже здесь есть несоответствие слов и дела: Эмери рассчитывает на постоянную философию, а сыграть от соперника он может максимум в десяти матчах за год.

Эрнесто Вальверде

Баск наверняка станет разменной монетой перед выборами президента «Барсы» в 2021-м году. Жозеп Бартомеу потерял поддержку болельщиков – есть смысл поменять тренера и вернуть на свою сторону сосьос. Главный противник Бартомеу Виктор Фонт уже сказал, что идеологически близок к Жоану Лапорту – человеку, который особенно ценил традиции и фирменный стиль «Барселоны». Вальверде максимально сильно от них отошел – в случае избрания Фонта у тренера нет шансов на выживание.

Сам Вальверде принимает любое решение руководства, но даже по репликам легко заметить, что поступки боссов его откровенно бесят. Летом-2018 с Эрнесто не согласовали трансфер Малкома – бразилец ожидаемо не получил игровое время. Летом-2019 «Барса» продавливала сделку по Неймару, но Вальверде даже на публике говорил, что с нетерпением ждет закрытия окна – сага вмешалась в его планы на игру.

Непосредственно на поле Вальверде замаскировал эффект от стареющего состава – правда, для этого потребовался уход от канонических для «Барсы» 4-3-3 и акцента на владение. Полузащита перестала влиять на игру, команда еще больше зависит от Лео Месси. Аргентинец плюс-минус всегда определял результат «Барселоны», но именно в двух последних сезонах его важность подскочила до исторического максимума.

Лео Месси и Эрнесто Вальверде, «Барселона»Getty Images

Аналогичная картина – у своих ворот. Из-за слабостей полузащиты «Барса» хуже продвигает мяч и прессингует после потери. Команда допускает больше моментов. Марк-Андре тер Штеген проводит выдающийся отрезок и отчасти маскирует проблему, но его значимость для команды уже начинает пугать.

По сути, «Барса» напрямую зависит от двух игроков. Как это отражается на результатах, можно проследить даже по старту этого сезона. Без Месси команда посредственно создает моменты. Благодаря Тер Штегену добивается хоть каких-то результатов и не впадает в кризис.

Разрулить ситуацию в полузащите мог бы приход Френки де Йонга, но пока Вальверде лишь ищет ему оптимальную роль. Из-за этого контраст между домашними и гостевыми матчами «Барсы» стал еще более заметным. Дома каталонцы легко получают мяч и доходят до ворот. На выезде их прессингуют и не дают выбраться со своей трети поля.

Такой расклад – не лучший предвестник для тренера, который проиграл главные матчи последних двух лет как раз из-за резкого контраста между домашней и выездной игрой. На «Камп Ноу» «Барса» победила «Рому» и «Ливерпуль» с разницей в три мяча, в гостях – наоборот, проигрывала.

Нико Ковач

Хорвату слегка не повезло. Его «Бавария» тоже зависит от нападающего и вратаря, но прошлый сезон стал худшим для Роберта Левандовского и Мануэля Нойера. Поляк забил 22 мяча – средне по его меркам и совсем плохо, учитывая xG в 33,14 гола. Немец отражал лишь 61% ударов – это карьерный минимум для Нойера. Предыдущий антирекорд Мануэль зафиксировал в дебютном сезоне за «Баварию», но даже тогда кипер отбивал 71,1% мячей.

Мануэль Нойер, «Бавария»Getty Images

Плюс для Ковача в сравнении с Вальверде – все еще функционирующая полузащита. В прошлом сезоне команду тянул Тьяго, в этом – Джошуа Киммих. Проблема Нико в том, что он так и не понял, как застраховать «Баварию» от недостатков этих двоих без мяча. Тьяго слишком часто выбрасывается в отбор, Киммих – просто выбрасывается на соперника. «Баварию» мог бы спасти отлаженный прессинг, но полузащита действует в рассинхрон с обороной.

Проблема до сих пор прослеживается в Бундеслиге – из-за большой дистанции между линиями соперник постоянно выигрывает подбор. В Лиге чемпионов Ковач скрывал это – с «Ливерпулем» команда сыграла максимально закрыто и вообще не атаковала через центр. Это помогло сдержать «красных», но обернулось просто ужасной игрой впереди.

Инсайды из раздевалки лишь подчеркивают отсутствие более оригинальных идей у Ковача. В ноябре прошлого года ESPN сообщал, что игроки жалуются на дефицит атакующих инструкций от Нико. В мае – на оборонительную направленность тренировок. Судя по докладу Bild, проблема не в плотном календаре. Во время зимнего перерыва команда рассчитывала поработать над игрой в нападении, но Ковач максимально затянул процесс.

В какой-то степени это формулирует ключевую дилемму для Ковача. Пеп Гвардиола не выиграл для «Мюнхена» Лигу чемпионов, но боссы держали его за стиль. У Нико по умолчанию нет шансов на ЛЧ, но оправдаться яркой игрой он уже не может. Держать его за дежурные победы в Бундеслиге – едва ли правильная стратегия для клуба, который наконец готов тратить и уже начал перестраивать состав.

Уле-Гуннар Сульшер

Норвежец, безусловно, сделал «МЮ» сильнее на стартовом отрезке, но и тут включаются две важных оговорки. Во-первых, в победных матчах «Юнайтед» сильно везло – отдельной строкой идет драматичная рубка с «ПСЖ», после которой Сульшеру и предложили постоянный контракт. Во-вторых, даже этих побед команда добилась ценой физического состояния игроков.

Зимой норвежец специально отвез команду в Дубай. Там, как сообщал The Independent, «Юнайтед» провел чуть ли вторую предсезонку – ее последствия проявились на самом финише. Сотрудники первой команды даже жаловались в приватных беседах, что игроки изначально не были готовы к футболу, который предложил Сульшер. Расплатой стали результаты, помешавшие выйти в Лигу чемпионов.

Источники ESPN в свою очередь передавали настроение игроков – некоторых смущал подход Сульшера еще во время длительной серии из побед. Иностранцы называли его слишком британским. В больших матчах Сульшер и правда копировал методы сэра Алекса Фергюсона, но вскрывать андердогов у него получалось не так здорово.

Дичайший контраст подтверждает статистика. Сульшер провел 17 матчей, в которых у «МЮ» был перевес по владению – из них команда выиграла только четыре. Из 15 матчей, в которых «МЮ» наоборот отдавал мяч, «дьяволы» выиграли сразу десять. Это указывает как на плюсы, так и на минусы норвежца. В эпоху тотального владения в АПЛ это скорее недостаток – стратегия Уле больше подходит для кубковых турниров, чем для регулярного сезона.

Железный аргумент в пользу Сульшера – согласие с решениями руководства. Этим летом Эд Вудворд сделал ставку на британских воспитанников, Уле-Гуннар ее лишь поддержал. Популизм понравился части болельщиков, но, пожалуй, уже зашел слишком далеко. После продажи Ромелу Лукаку клуб отказался от нового нападающего – в «МЮ» решили, что им хватит Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. В какой-то момент оба угодили в лазарет – позицию страйкера пришлось попеременно закрывать Джесси Лингарду (десятка без голов и ассистов с января), Даниэлю Джеймсу (номинальный вингер) и Мейсону Гринвуду (тинейджер с первым взрослым сезоном в карьере).

Сейчас главная надежда «МЮ» на попадание в топ-4 чуть ли не напрямую зависит от уровня кризиса в других грандах. Это всегда важный фактор, когда за четверку борется больше четырех команд (в АПЛ именно так), но улучшить шансы «Юнайтед» чисто за счет своих идей Сульшер пока явно не может. На дистанции это заметит даже такой импульсивный руководитель, как Вудворд.

Другие горячие тексты Вячеслава Палагина:

Титул в Англии снова разыграют «Сити» и «Ливерпуль». У остальных топов огромные проблемы

«Сити» хотел Месси несколько лет назад. Но как бы Гвардиола встроил Лео в свою игру?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android