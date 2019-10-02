Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез выиграла титул «Мисс Бум Бум»-2019.

Конкурс прошел в понедельник в Мехико. Второе место заняла француженка Райана Лаура Соуза, а третье – Джессика Лопес из Великобритании. Ивент впервые вышел за пределы Латинской Америки: в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Португалии, Мексики и Австралии. То есть ягодицы Сьюзи считаются самыми красивыми в мире.

29-летняя бразильская модель Playboy родилась в городке Кампинас, больше 10 лет занимается силовым спортом.

«Два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды», – сказала Кортез.

Кортез была талисманом сборной России на чемпионате мира-2014.

Сьюзи – фанатка Лео Месси: у нее даже есть татуировка с аргентинцем.

Модель уже выигрывала этот титул в 2015-м.

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