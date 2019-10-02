💰Веришь в Конте в матче с «Барсой»? Winline дает 1000 рублей на первую ставку

«Реал», «Ювентус», «Атлетико» и «Бавария» круто разогрели перед очередным шоу в ЛЧ. Самой любопытной выглядит встреча «Барселоны» и «Интера». Позиции Вальверде становятся все слабее: в Примере он проиграл «Атлетику» и «Гранаде», а в ЛЧ отскочил от «Дортмунда». У «Интера» все намного круче. Да, Конте не дожал «Славию» две недели назад, зато в Серии А у «нерадзурри» ни одной осечки в шести турах.

Конечно, из-за домашнего поля «Барса» фаворит у букмекеров – коэффициент составляет 1,58. Но не все так однозначно, когда у соперника есть хитрейший Конте.

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