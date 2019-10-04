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Сжег мопед, украл трусы, испортил машину. Угадай, кто из футболистов реальный Джокер
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Шутки категории Б от футболистов класса А.
3 октября вышел фильм «Джокер» о том, как простой артист превращается в одного из самых могущественных злодеев комиксов. Футболисты тоже часто любят пошутить на грани, когда ситуация балансирует между розыгрышем и преступлением. Eurosport.ru предлагает угадать игроков по их безумным в стиле Джокера шуткам.
- «Джокер» – абсолютно серьезная драма в стиле «Таксиста» Мартина Скорсезе, которую снял режиссер «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс.
- На Венецианском кинофестивале «Джокер» получил приз как лучший фильм – впервые на этом ивенте отмечен фильм по комиксам.
- Главную роль исполнил Хоакин Феникс.
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