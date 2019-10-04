Eurosport

Сжег мопед, украл трусы, испортил машину. Угадай, кто из футболистов реальный Джокер

Сжег мопед, украл трусы, испортил машину. Угадай, кто из футболистов реальный Джокер
Артем Мазилкин

60 мин. назад

Квизы

Шутки категории Б от футболистов класса А.

3 октября вышел фильм «Джокер» о том, как простой артист превращается в одного из самых могущественных злодеев комиксов. Футболисты тоже часто любят пошутить на грани, когда ситуация балансирует между розыгрышем и преступлением. Eurosport.ru предлагает угадать игроков по их безумным в стиле Джокера шуткам.

  • «Джокер» – абсолютно серьезная драма в стиле «Таксиста» Мартина Скорсезе, которую снял режиссер «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс.
  • На Венецианском кинофестивале «Джокер» получил приз как лучший фильм – впервые на этом ивенте отмечен фильм по комиксам.
  • Главную роль исполнил Хоакин Феникс.

Неймар или Суарес? Угадай, кого не хватает в командах года ФИФА с 2009 года

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте