Любительский футбольный клуб «Амкал», собранный из футбольных блогеров, столкнулся с расизмом и притеснением по внешнему признаку. Об этом рассказал основатель проекта Герман Попков на YouTube-канале.

«Амкал» играл в Минске с командой фанатов местного «Динамо», и ребят заранее анонимно предупредили, что соперники готовят провокации в адрес темнокожего футболиста Джеффа Бабатумба. «Уже нарисован баннер, где Бабатумба держит в руке банан», – написал доброжелатель, оказавшийся фанатом команды, которая враждует с минчанами.

Он оказался прав: перед матчем два футболиста из минской команды отказались пожать Джеффу руку, еще один проигнорировал Саню Монеткина из-за необычного цвета волос: они выкрашены в красно-черный.

«Мы играли против расистов. Очень неприятно. Наткнулся на двух ребятишек, которые демонстративно, показушно отводят руку в сторону, показывая мне, мол, я – чепуха, недостоин того, чтобы мне пожали руку, потому что я темнокожий», – высказался Бабатумба, чей отец родом из Нигерии, а мать – из-под Рязани. Всю жизнь парень провел в России.

Он продолжает: «Я приветствовал всех с улыбкой, а двое игроков убрали руки с каменным лицом. 14-й и 8-й номера демонстративно отказались со мной здороваться, потому что я такой прекрасный. Конечно, это можно назвать расизмом, я единственный темнокожий игрок в составе.

Было очень обидно, ситуация выбила меня: в итоге сидел на скамейке, пытался погасить злобу. Понимал, что приезжаем в другую страну, наш первый международный выезд, мы это делаем ради шоу, ради молодежи, которая ждала меня в том числе и рисовала плакаты. Ради них пытался собраться, но получилось очень плохо, вышел на 70-й минуте, летал в облаках, хотел замениться. Но появилась мысль: «Если заменюсь – проиграю». Да, есть такие плохие люди. Ну и что?

Но я все равно пробил первый пенальти и забил. Когда шел к мячу, часть этих людей на трибунах освистывали меня, хотя больше никому не свистели».

Неприятности не ограничились несостоявшимися рукопожатиями. Игра была очень жесткой, Джеффа сопровождало уханье и улюлюканье – особенно когда он бил одиннадцатиметровый. На трибунах тоже творилась дичь: кто-то кидал зигу, другие мужчины лет 35-40 оскорбляли детей, которые болели за «Амкал».

Имена отличившихся игроков не установила даже клубная пресс-служба – на футболки были написаны прозвища: Букварь и Михалыч. После матча состоялась неформальная беседа Форзы из «Амкала» и футболистов минской команды. Форза напомнил, что в «Динамо» играют темнокожие футболисты, а его собеседник ушел от ответа. «Каждый человек имеет право жать или не жать руку», – это единственная фраза, которую он смог сформулировать.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, по пенальти выиграли фанаты «Динамо».

На игру пришли три тысячи зрителей. Для сравнения – на минское «Динамо» в среднем приходит 2721 человек.

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