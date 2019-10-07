В столице Аргентины Буэнос-Айресе скончался 23-летний полузащитник Эсекиэль Эсперон.

Парень отдыхал на вечеринке, трагедия произошла в районе трех часов утра. Сообщается, что он облокотился на перила, которые были некрепко закреплены и провалились под его весом. По информации The Sun, футболиста доставили в больницу, где он и скончался.

Последняя команда спортсмена – мексиканский «Атланте». Он семь месяцев находился без клуба.

За «Атланте» мужчина провел 12 матчей.

До переезда в Мексику Эсперсон провел один матч за «Гремио».

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