Гвардиола или Клопп? Отгадай, кто отработал с клубом больше

Квизы

Работа тренера – одна из опасных и нестабильных. Коучи рискуют работой из-за злого босса, фанатов и других факторов. Устоять на посту больше года – уже успех.

Ниже тест, где нужно выбрать, кто из тренеров рулил командой дольше. Не думай, что будет легко.

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