Дарим 16 500 бонусов по промокоду EUROSPORT от БК Tennisi. Это крутейшее предложение в России

Tennisi.bet запускает революционную систему начисления бонусов. Букмекер вновь радует игроков щедрым предложением и запустил уникальную для России акцию.

Никаких мутных схем отыгрыша бонуса, важных деталей в сносках мелким шрифтом и других неприятных неожиданностей для игроков. Новый бонус понравится любителям и одинаров, и экспрессов, тем, кто ставит ради дополнительного азарта от просмотра матча, и профи в области ставок.

Бонус работает очень просто!

Нужно зарегистрироваться на Tennisi.bet, сделать депозит и начинать играть. 100% (но не более 15 000 рублей) от суммы первых трех депозитов на игровой счет нового игрока сразу же попадают на его бонусный счет. Размер бонуса можно увеличить с помощью промокодов. Мы дарим вам промокод EUROSPORT – с ним максимальная сумма бонуса увеличится до 16 500.

Далее вы начинаете делать ставки. Абсолютно каждая выигрышная ставка переводит определенную часть средств с бонусного счета на основной:

Если заходит одинар, то игрок получает из бонусного счета дополнительно +5% от суммы чистого выигрыша. Например, вы ставите 10 000 рублей на кэф 2. Ставка сработала, а вы подняли 20 000 и еще +500 рублей (5% от 10 000 чистого выигрыша) – итого 20 500. И это очень круто, потому что вы играете БЕЗ МАРЖИ букмекерской конторы! Где вы еще такое видели?

А если выигрывает экспресс, то сумма бонуса зависит от размерности экспресса. За 2 события бонус составит 6%, за 3 – 7%, за 4 – 8%. И так далее. 25% от чистого выигрыша – максимально возможный процент, на который может увеличиться сумма вашего выигрыша за счет бонусного счета.

И даже когда вы переведете все 16 500 с бонусного счета на основной – а это, на секундочку, дополнительные 16 500 рублей – действие бонуса полностью не закончится. При исчерпании средств на бонусном счете остается начисление бонуса на экспресс – от +1% до +5%, в зависимости от размера экспресса.

Приятно, что никаких временных ограничений по использованию нового бонуса нет.

Еще один важный момент – если вы ранее регистрировались в БК Тенниси, но не сделали ни одной ставки, вам тоже полагается новый бонус! Старый, в размере 500 рублей, списан со счета, но новый – в 30 раз больше – ждет вас!

Резюмируем: пожалуй, это просто идеальный бонус от БК Tennisi! Главное не забудьте – промокод EUROSPORT сделает его еще больше!

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