Был донором костного мозга или почти перешел в «Динамо». Где правда о Роналду?

Квизы

Криштиану Роналду – легенда, герой и обладатель кучи титулов, кубков и наград. Его футбольные таланты неоспоримы, а карьера настолько феноменальна, что заслуживает отдельных энциклопедий. Но португалец еще и интересная личность, поэтому ловите тест о его прошлом и настоящем – будущее предсказывать пока не умеем. Только помните, что верить всему точно не стоит.

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