Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут подал в отставку с поста депутата городской думы Новороссийска. Такое решение он принял через несколько дней после того, как наехал на ребенка и скрылся с места преступления.

По информации «РЕН ТВ», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бут был арестован на двое суток, а отделение «Единой России» в Новороссийске приостановило членство Виталия в партии на время разбирательств по этому делу. Как пишет ТАСС, бывший футболист сам отказался от депутатских полномочий.

До начала политической карьеры Бут играл в футбол на профессиональном уровне. Он выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Черноморец» и тульский «Арсенал». Виталий завершил карьеру в 1998 году.

Инцидент произошел 4-го октября.

Пострадавшая девочка все еще находится в больнице.

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