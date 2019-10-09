Глава «Черноморца» покинул пост депутата после того, как сбил ребенка и уехал с места ДТП
Мужчина оставил пост по собственному желанию.
Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут подал в отставку с поста депутата городской думы Новороссийска. Такое решение он принял через несколько дней после того, как наехал на ребенка и скрылся с места преступления.
По информации «РЕН ТВ», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Бут был арестован на двое суток, а отделение «Единой России» в Новороссийске приостановило членство Виталия в партии на время разбирательств по этому делу. Как пишет ТАСС, бывший футболист сам отказался от депутатских полномочий.
До начала политической карьеры Бут играл в футбол на профессиональном уровне. Он выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Черноморец» и тульский «Арсенал». Виталий завершил карьеру в 1998 году.
- Инцидент произошел 4-го октября.
- Пострадавшая девочка все еще находится в больнице.
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