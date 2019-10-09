Президент УЕФА Александер Чеферин оценил готовность России принять престижнейшие футбольные матчи – игры Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2021.

По словам функционера, после чемпионата мира-2018 в приспособленности России к организации топовых футбольных мероприятий не осталось сомнений.

«Я приезжал в Россию год назад на чемпионат мира, и сомнений в готовности вашей страны к Евро-2020 быть просто не может. Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. И в этом случае я не стараюсь быть дипломатом, это чистая правда. Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже», – цитирует Чеферина РИА «Новости».

Прежде Россия принимала финал ЛЧ в 2008 году.

Тогда «МЮ» выиграл у «Челси» в «Лужниках».

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