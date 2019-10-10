Бывший кипер лондонских «Арсенала» и «Челси» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Феникс».

Чех занимает должности технического и спортивного советника «синих», но спокойная пенсия его не привлекает. Ветеран решил попробовать себя в новом виде спорта и официально присоединился к команде, выступающей на четвертой ступени британской пирамиды хоккейных лиг.

«Я очень рад возможности играть за «Феникс» и получить игровой опыт. Надеюсь, что смогу помочь молодой команде достичь целей на сезон и попытаюсь выиграть как можно больше матчей, когда у меня будет возможность выйти на лед.

После 20 лет в профессиональном футболе для будет замечательным опытом попробовать себя в игре, которую я так любил в детстве», – рассказал Чех официальному сайту команды.

Последним матчем Чеха в футболе стал финал Лиги Европы.

В той встрече он играл за «Арсенал» против «Челси», главного клуба в своей карьере. Трофей взяли «синие».

Чех хромал до 17, предал родной клуб и стал вратарем случайно. Суровая юность легенды «Челси»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android