Getty Images
Фанат попросил футболистку сфотографироваться после матча и прихватил ее за грудь
Теперь у мужчины серьезные неприятности.
На товарищеском матче женских команд «Тигрес» и «Хьюстон Дэш» произошел ужасно неприятный случай. Один из фанатов попросил футболистку Софию Уэрту о фото, а после схватил ее за грудь.
В конце игры футболистка гостей подошла к трибуне, чтобы пообщаться с болельщиками, один из которых попросил о совместном снимке. Дама любезно согласилась, но мужчина решил позировать оригинально: положив ладонь на грудь спортсменки. Игрок сборной Америки не подала виду, но в раздевалке рассказала одноклубницам, что ей было мерзковато от случившегося.
Эпизод попал на фотографию одного из работников прессы, и теперь у мужчины проблемы – «Тигрес» через суд запретил фанату посещать свои матчи.
- «Тигрес» победил со счетом 2:1.
- «Хьюстон Дэш» идет на восьмом из девяти мест Национальной женской футбольной лиги.
Телеведущая уменьшила грудь, чтобы мужчины смотрели ей в глаза. Вот какой она была раньше