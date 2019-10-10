На товарищеском матче женских команд «Тигрес» и «Хьюстон Дэш» произошел ужасно неприятный случай. Один из фанатов попросил футболистку Софию Уэрту о фото, а после схватил ее за грудь.

В конце игры футболистка гостей подошла к трибуне, чтобы пообщаться с болельщиками, один из которых попросил о совместном снимке. Дама любезно согласилась, но мужчина решил позировать оригинально: положив ладонь на грудь спортсменки. Игрок сборной Америки не подала виду, но в раздевалке рассказала одноклубницам, что ей было мерзковато от случившегося.

Эпизод попал на фотографию одного из работников прессы, и теперь у мужчины проблемы – «Тигрес» через суд запретил фанату посещать свои матчи.

«Тигрес» победил со счетом 2:1.

«Хьюстон Дэш» идет на восьмом из девяти мест Национальной женской футбольной лиги.

Телеведущая уменьшила грудь, чтобы мужчины смотрели ей в глаза. Вот какой она была раньше

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