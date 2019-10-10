Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассказала о желании усыновить еще одного ребенка. Анна уточняет, что он обязательно будет темнокожим.

Дама планирует путешествовать по миру для съемок авторского шоу, рассказывать об остросоциальных проблемах и помогать людям. А заодно она хочет пополнить семейство еще одним представителем.

«Сейчас я связываю свое будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения: если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое

Я задумала формат реалити-шоу, дневника, где совершенно разные люди сталкиваются друг с другом в непривычных обстоятельствах и начинают совместный путь. Горы, как лакмусовая бумажка, проявляют все, что есть в человеке: как хорошее, так и самое плохое

У меня есть еще одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить еще одного ребенка – знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди – братья», – рассказала Анна в интервью «Собака.ру».

Семья Семак воспитывает восьмерых детей.

В прошлом сезоне Семак привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата России.

Сергей и Анна сыграли свадьбу 8 октября 2019 года.

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