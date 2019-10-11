Конфликтует с Дзюбой, не заиграл из-за алкоголя. Что стало со сборной России, которая влетела 1:7

Квизы

В октябре 2004 года Россия билась за выход на чемпионат мира-2006 в Германии. После ничьей со Словакией и разгрома Люксембурга команда Георгия Ярцева приехала в Лиссабон, чтобы словить самое крупное поражение в новейшей истории.

Португалия за тур до исторических 7:1 сыграла вничью с Лихтенштейном (2:2) после того, как повела 2:0, поэтому поражение на «Жозе Алваладе» в таком контексте выглядит совсем больно. После «черной среды», как называют матч в народе, сборная России так и не оправилась и пропустила немецкий ЧМ. Но многие из того состава продолжили карьеры и зажгли четыре года спустя, когда взяли бронзу Евро-2008. Вспомни всех парней, которые попали под молодого Криштиану Роналду и остальных португальских разрушителей, и пойми, кем они стали спустя 15 лет – это действительно сложно.

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