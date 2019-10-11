Одно из главных достижений Черчесова в сборной – у России наконец-то появилось лицо. Это было ожидаемо от команды, которая играет под руководством одного тренера на протяжении трех лет, но с учетом постоянных изменений в составе, все равно похвально.

Сложность задачи перед Евро-2016 подчеркивал Карло Анчелотти: «У тренеров сборных так мало времени на работу с командой, что им всегда приходится идти на жертвы. Если ты хочешь, чтобы команда, например, разыгрывала мяч от защитников и терпеливо начинала атаки, это займет много времени на тренировках. У тренеров сборных его, как правило, нет».

Со старта чемпионата мира лицо сборной – компактные 4-4-2 без мяча и ориентация на стиль «Атлетико». Черчесов даже признавался, что внимательно следил за командой Диего Симеоне. С одной стороны, это было логично – научиться играть вторым номером проще. С другой, это делило матчи сборной ровно на две категории.

Сборная РоссииGetty Images

Первая – Россия отдает мяч, получает комфортные условия и сдерживает соперника. Вторая – России отдают мяч, команда не понимает, что с ним делать, все плохо. Очевидно, что в финальных турнирах матчей первой категории будет больше – там выше класс соперников, там проще проявить качества «Атлетико». В отборочных куча андердогов – от команды требуются оригинальные идеи именно под атаку.

Раньше с этим были проблемы. В эпоху Черчесова Россия провела шесть матчей, в которых владела мячом 60% и более. Команда ни разу не проиграла и только дважды сыграла вничью, но важнее результата здесь продуктивность сборной в матчах такой категории.

Она проходила в три этапа. Первый – Россия много владеет мячом, но не выжимает из этого даже приличного преимущества по ударам. Второй – Россия много владеет мячом, наконец имеет преимущество по ударам, но побеждает натужно. Матч с Шотландией, возможно, запускает третий этап – Россия снова много владеет мячом, имеет преимущество по ударам, но теперь с комфортом выигрывает.

Соперник Владение Счет Удары Иран 64% 1:1 11:7 Швеция 60% 0:0 11:10 Сан-Марино 76% 9:0 44:0 Кипр 64% 1:0 24:8 Казахстан 62% 1:0 25:4 Шотландия 62% 4:0 17:2

Одна из причин такой уверенной победы – у России появились оригинальные идеи в атаке. Приятный бонус – команда не зацикливалась на одной комбинации, из-за чего соперник не мог быстро перестроиться и придумать метод сдерживания. Черчесов поставил ловушки по всему полю.

Самая яркая мысль – смещения опорников между Джикией и Семеновым. Это не только помогало быстрее развивать атаку, но и постоянно ставило дилеммы перед Шотландией. Их игроки разрывались сразу между двумя соперниками и оказывались в полупозициях.

В эпизоде ниже между защитниками России опустился Оздоев (он с мячом), центрдеф Семенов оказался на фланге. Левый вингер Шотландии Снодграсс вынужденно выдергивается на него, из-за чего левый защитник Робертсон остается против двух игроков сразу – он разрывается между Ионовым и Фернандесом. В итоге Энди поздно реагирует на рывок Ионова в штрафную.

Похожий эпизод, но с другим итогом. Здесь Оздоев снова между защитниками, снова Семенов близко к флангу. Снодграсс ждет, что пас пойдет на Андрея, и заранее выдергивается из полузащиты. Там образуется огромный разрыв. Это замечает Дзюба: Артем открывается в свободной зоне и получает продольный пас от Головина.

Аналогично работали и атаки с участием Джикии. Единственное отличие – он подключался вперед, даже когда Оздоев не опускался в защиту и не страховал его.

Здесь Георгий продвигает мяч ближе к флангу и ставит дилемму перед правым вингером Шотландии Фрейзером. Тот должен решить: выдвигаться на Джикию или бежать за Кудряшовым. Райан выбирает худший вариант и остается в полупозиции. Джикия легко доводит мяч до партнера.

В следующем эпизоде Фрейзер уже определился – он изначально играет по Кудряшову, пока Джикия продвигается с мячом. Это тоже проблема – Георгий получает свободу и без опеки приближается к воротам. На него вынужденно выдергивается опорник Шотландии, но из-за этого теряет своего прямого оппонента Головина. Саша опасно пробьет.

Такие же ловушки Россия расставляла, даже когда атаковала по центру. Здесь очень кстати было появление Баринова. Он прекрасно читал эпизоды и находил партнеров между линиями.

Ниже Баринов получает мяч от Семенова. Опорники Шотландии должны немедленно решить – выдвигаться им на Дмитрия или следить за соперниками, которые открываются у них за спиной. Не решили. В результате Баринов доставил мяч до Головина (первый игрок за спинами шотландцев), а тот уже обыгрался с Ионовым (второй).

Далее эпизод, в котором раскрылись уже индивидуальные качества Дмитрия. Снова он один с мячом, снова ему никто не мешает. Опорники гостей уже следят за игроками, которые открываются у них за спиной, но неправильно их передают. Баринов это замечает и наказывает. В момент, когда опорник переключается с Ионова (выделен) на Оздоева, Дмитрий пасует на игрока «Ростова».

В первом тайме все подобные атаки были потенциально опасными. Трансформировать их в убойные моменты мешал лишь неточный последний пас. В этом плане сборной еще нужно работать. При этом здорово, что даже на второй тайм команда вышла с пониманием, как атаковать. Наиболее уязвимым Черчесов посчитал фланг Фрейзера. Через него Россия конструировала атаки после перерыва.

Эпизод ниже. Здесь уже идет диагональная передача от Семенова на левый край. Фрейзер не успевает доработать за Кудряшовым (типичная история по первому тайму), правый защитник Шотландии (изначально играет по Жиркову) остается против двух соперников сразу.

Дальше похожий эпизод, но с коротким пасом во фланг. К этому моменту Жиркова заменил Черышев. Ситуация не меняется: Фрейзер не успевает за Кудряшовым, его партнер разрывается между двумя оппонентами. Атаки такого типа привели к угловым, с которых Россия забила первый и третий мячи.

Конечно, можно прикопаться и сказать, что и тут задумки Черчесова воплотились в голы лишь косвенным образом. Но, как верно отметил Юрген Клопп, лучше проиграть матч, полностью понимая причины поражения, чем выиграть, понятия не имея, как это получилось. Россия разбила Шотландию, как раз четко понимая, как это вышло.

В какой-то степени это подтверждают и действия Стива Кларка. Из-за провалов в опорной зоне он еще в первом тайме перестроил Шотландию с 4-4-2 на 4-5-1, добавив еще одного полузащитника. Из-за провалов Фрейзера не позволил Райану доиграть матч, а России – совсем разнести правый фланг. Оба следствия – заслуга Черчесова и его тренерского штаба. Они наконец придумали, как грамотно атаковать.

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