Бывший игрок «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал ситуацию в Сирии, где войска Турции начали бомбардировку местности, которая находится под контролем курдов.

«Я вижу, как Земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть. Я ощущаю страдания миллионов людей...» – написала Анна Франк в своем дневнике в 1942 году.

Сегодня, 77 лет спустя, в Сирии начались бомбардировки Турции против курдов. Позор всему международному сообществу. Давайте и мы будем чувствовать ответственность за каждую жертву», – написал Маркизио в фейсбуке.

А вот игрок «Ромы» Дженгиз Ундер занял противоположную позицию: турок опубликовал в твиттере фото, где он отдает салют, и прикрепил к посту три эмодзи с турецким флагом.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19 и большую часть чемпионата России провел в лазарете. Сейчас Клаудио завершил карьеру.

Ундер провел два матча в чемпионате Италии-2019/20 и забил один мяч.

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